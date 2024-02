Supplenze brevi, Valditara: “definito pacchetto proposte. Intanto garantita regolarità pagamenti per anno in corso”

“Come avevo preannunciato il MIM ha definito, entro il mese di gennaio, un pacchetto di proposte volte a dare una soluzione definitiva ai cronici ritardi nei pagamenti delle supplenze brevi. Le misure, sulle quali sono in corso delle valutazioni in sinergia con il MEF, contengono una serie di importanti semplificazioni che presuppongono modifiche legislative, amministrative e innovazioni tecnologiche. Nei proficui incontri con i tecnici del MEF si sono inoltre concordate soluzioni per garantire nel frattempo la regolarità dei pagamenti delle supplenze brevi fino al mese di giugno, assicurando dunque la continuità per il presente anno scolastico”.

Così il Ministro dell’Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara.