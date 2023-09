Supplenze docenti: saranno 200mila, 100mila sul sostegno. Tutti i numeri secondo Uil-Scuola

Al termine di tutte le operazioni, sui posti di sostegno ci saranno non meno di 100mila supplenti: è la previsione, ben documentata, che fa il sindacato di Giuseppe D’Aprile.

Uil Scuola parte da lontano e ripercorre la storia della vicenda.

Nel 2021 dopo le immissioni in ruolo – autorizzate (112.473) e effettuate concretamente (57.283) restavano 55 mila posti disponibili, quest’anno su 50.807 posti autorizzati ne sono stati assegnati 40.462 lasciandone scoperti altrettanti (40.561). Una proporzione che continua a marcare a metà la percentuale di posti disponibili ed assunzioni effettuate (50,06%).

“Più pesante ancora – afferma il segretario generale Giuseppe D’Aprile – è la situazione sui posti di sostegno. Sebbene il ministro nei giorni scorsi abbia ribadito la possibilità, di cui attendiamo di conoscere la praticabilità concreta di mantenere sullo stesso posto gli insegnanti di sostegno supplenti, soluzione ancora tutta da valutare, la precarietà di questi docenti oggi sfiora l’emergenza”.

“Secondo i dati del MIM – prosegue Uil-Scuola – l’anno scolastico in corso avrà 135.138 insegnanti supplenti (40.561 annuali e 94.577 fino al termine delle lezioni). Saranno 14.142 le supplenze ‘cuscinetto’, per adeguare l’organico alla situazione di fatto secondo le serie storiche (praticamente ineludibili) e 70.435 i posti di sostegno in deroga da coprire con supplenze fino al termine della attività didattiche (30 giugno). A questi dati le proiezioni ministeriali aggiungono 30 mila supplenti per effetto dell’aumento dei posti in deroga di sostegno in corso di anno scolastico”.

“A dicembre – conclude D’Aprile – avremo oltre 100 mila insegnanti supplenti su sostegno. La stima di 200 mila precari che avevamo fatto è dunque corretta e pone un problema urgente: va aperto il numero dei corsi universitari abilitanti sul sostegno, va autorizzato il contingente delle immissioni in ruolo pari al fabbisogno e superata definitivamente la prassi di utilizzare a tempo questi insegnanti.

Al comunicato il sindacato allega un’ampia TABELLA ricca di dati.

A.S. 2021/22

posti vacanti e disponibili: 112.473

posti autorizzati: 112.473 (100%)

posti assegnati (contratti a tempo indeterminato + tempo determinato finalizzato al ruolo): 57.283

posti rimasti vacanti dopo le assunzioni: 55.190

Percentuale tra posti vacanti e disponibili ed assunzioni effettuate: 50,93%

A.S. 2022/23

posti vacanti e disponibili: 94.130

posti autorizzati: 94.130 (100%)

posti assegnati (contratti a tempo indeterminato + tempo determinato finalizzato al ruolo): 42.979

posti rimasti vacanti dopo le assunzioni: 51.151

Percentuale tra posti vacanti e disponibili ed assunzioni effettuate: 45,65%

A.S. 2023/24 — dati in aggiornamento

posti vacanti e disponibili: 81.023

posti autorizzati: 50.807 (62,70%)

posti assegnati (contratti a tempo indeterminato + tempo determinato finalizzato al ruolo): 40.462

posti rimasti vacanti dopo le assunzioni: 40.561