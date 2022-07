Supplenze e Gps 2022: ecco la CIRCOLARE del ministero dell’Istruzione, c’è qualche novità – PDF

La circolare sulle supplenze tanto attesa è appena stata pubblicata da fonti sindacali. Una novità riguarda gli insegnanti di ruolo. Leggiamo nella circolare:

“È opportuno segnalare che anche il personale scolastico di ruolo, avendone titolo, può partecipare alla

procedura in esame (assunzione per immissioni in ruolo da prima fascia Gps sostegno) – nei limiti previsti dagli articoli 36 e 59 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 – nonché all’attribuzione delle supplenze di cui al successivo punto 2″.

Confermata la finestra temporale compresa tra il 2 agosto (h. 9,00) ed il 16 agosto (h. 14,00). “Nella stessa finestra temporale sarà possibile presentare sia la domanda per gli incarichi da prima fascia GPS Sostegno, da trasformare in ruolo dopo l’anno di prova e il colloquio di idoneità finale, che quella per le supplenze da GAE e GPS”, precisa l’Anief.

Nelle prossime ore La Tecnica della Scuola fornirà tutti i chiarimenti sulla presentazione delle domande.