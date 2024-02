Supplenze personale Ata, oltre 2 milioni di domande, ma nell’ultimo anno hanno lavorato solo in 50mila. Dossier Uil Scuola

La Uil Scuola Rua ha elaborato un dossier sulle supplenze nei ruoli del personale ATA (amministrativi, tecnici, ausiliari). Da questi dati si evince che solo poco più di due insegnanti su cento lavorano durante l’anno. Infatti, sono state 2.178.949 le domande presentate per il triennio 2021/23, ma hanno lavorato solo in 50.421. Bisogna precisare, però, che il NUMERO DELLE SUPPLENZE ASSEGNATE SONO RIFERITE ALL’A.S. 2022-23 e non al triennio 2021/2023.

Lo studio della Uil Scuola Rua è stato effettuato per “fornire uno strumento utile all’individuazione della provincia in cui inoltrare le istanze di inserimento nelle graduatorie di circolo ed istituto in previsione del prossimo aggiornamento”.

Nel dossier, infatti, vengono riportati i seguenti dati:

il numero delle domande presentate per il triennio 2021 – 2023, il numero delle supplenze assegnate a livello provinciale (2022-23) e le relative percentuali di nomina; il confronto tra le domande presentate e le supplenze conferite nell’anno scolastico 2022 – 2023; i punteggi relativi all’assegnazione incarichi anno scolastico 2023 – 2024, distinti per profili e provincia.

I dati dello studio

Dall’indagine è possibile notare come siano differenti i dati da provincia a provincia e da regione a regione. Infatti, a Milano, per un totale di 77360 domande, hanno lavorato in 525, pari al 3.75%; mentre a Roma su 161216 domande, hanno effettuato servizio in 3285, pari al 2.04%.

Grandi difformità nei dati del conferimento delle supplenze al personale Ata tra le principali città:

TORINO: domande presentate 72858, supplenze 2536 (3.48%)

VENEZIA: domande presentate 17792, supplenze 768 (4.32%)

FIRENZE: domande presentate 31332, supplenze 832 (2.66%)

BOLOGNA: domande presentate 37466, supplenze 946 (2.52%)

NAPOLI: domande presentate 117416, supplenze 1486 (1.27%)

BARI: domande presentate 81287, supplenze 922 (1.13%)

REGGIO CALABRIA: domande presentate 26053, supplenze 93 (0.36%)

PALERMO: domande presentate 68367, supplenze 1088 (1.59%)

CAGLIARI: domande presentate 31968, supplenze 477 (1.49%)