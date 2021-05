Sviluppo sostenibile, Bianchi ha partecipato alla tavola rotonda dell’UNESCO

Nel pomeriggio del 17 maggio si è svolta la tavola rotonda dell’UNESCO sullo sviluppo sostenibile per il 2030 al fine di promuovere e garantire un domani migliore per gli abitanti del nostro pianeta.

Uno degli aspetti su cui si è soffermato il Ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi, durante l’incontro, è stato la necessità di “costruire sistemi educativi che sappiano formare cittadini responsabili per il pianeta”.

Secondo il pensiero del Ministro, l’educazione allo sviluppo sostenibile per il 2030 non deve interessare solo ed esclusivamente l’ambiente, ma anche la società.

In questo senso Bianchi, dopo aver accennato alle iniziative già operanti nel sistema scolastico italiano, ha affermato che l’Italia è pronta “a rilanciare un nuovo programma per la sostenibilità e l’ambiente” mettendo l’istruzione e la formazione in un piano di maggiore rilevanza e ponendo i sistemi educativi in condizione di formare uomini e cittadini “capaci, attivi e responsabili per la salute del nostro pianeta”.

