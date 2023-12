Tabella arretrati docenti dicembre 2023, ecco gli importi. D’Aprile (Uil): “Non una concessione, ma solo un’anticipazione”

Come avevamo già riportato, nel cedolino del mese di dicembre il personale scolastico di ruolo troverà, oltre allo stipendio e alla tredicesima, una cifra che oscilla da un minimo di 406 ad un massimo di 768 euro. Il collaboratore scolastico che è da poco tempo assunto in ruolo avrà un anticipo di indennità di vacanza contrattuale per l’anno 2024 pari a 406,87 euro, mentre un dirigente scolastico incasserà 767,98 euro.

Non una concessione, ma solo un’anticipazione

L’indennità di vacanza contrattuale media netta che un lavoratore della scuola si troverà a percepire nel mese di dicembre e che verrà riassorbita a rinnovo di contratto, così come previsto dalla normativa vigente, la somma di 576,93 euro. Cifra netta calcolata facendo la media dei diversi profili, dal collaboratore al dirigente scolastico.

Non una concessione ma solo un’anticipazione – osserva il Segretario generale della Uil Scuola Rua, Giuseppe D’Aprile – che comunque verrà riassorbita al momento della sottoscrizione del contratto nazionale relativo al triennio 2022-2024.

I docenti e tutto il personale scolastico precario, che ricordiamo sono circa 250 mila dipendenti con contratto a tempo determinato, non avranno nessuna anticipazione dell’indennità di vacanza contrattuale per il 2024.

Tabella elaborata dalla UIL SCUOLA RUA