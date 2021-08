[TABELLE] Immissioni in ruolo personale ATA: i posti per provincia

Immissioni in ruolo personale ATA: i posti per provincia

Anche per il personale Ata, in riferimento a tutti i profili, è arrivato il tempo di conoscere il contingente delle immissioni in ruolo. Saranno 12.193 gli immessi in ruolo per l’anno scolastico 2021/2022 del personale Ata riguardo tutti i profili.

Numeri immissioni in ruolo Ata per profili

Nelle emmissioni in ruolo personale ATA anno scolastico 2021/22, 2.280 delle 12.193 saranno quelle riferite agli Assistenti Amministrativi. Per quanto riguarda il profilo dei collaboratori scolastici i numeri per le immissioni in ruolo 2021/2022 sono notevoli, ovvero 7.116 dei 12.193. Per quanto riguarda gli Assistenti Tecnici, entreranno in ruolo 1.824 su 3494 posti disponibili. Infine entreranno in ruolo 13 Guardarobieri, 9 Cuochi e solo 2 Infermieri ( 1 in Veneto e l’altro in Calabria), c’è anche un ruolo in Piemonte come Collaboratori scolastici tecnici ( Addetti alle Aziende Agrarie). Tra i numeri delle immissioni in ruolo ci sono i DSGA che saranno assorbiti dalla graduatoria dell’ultimo concorso in un numero pari a 948 rispetto 2.172 posti disponibili.

Procedura su Istanze OnLine

Presto anche per gli ATA sarà avviata la procedura informatizzata su Istanze online per la richiesta delle immissioni in ruolo.

Anche per le immissioni in ruolo Ata sono previste due fasi. La fase 1 partirà su Istanze OnLine del sito del Ministero dell’Istruzione da martedì 11 agosto, la fase 2 inizierà il 17 agosto.

Nella fase 1 ci sarà la scelta della provincia per scorrimento del concorso DSGA, mentre nella fase 2 sarà fatta la scelta della sede da parte dei DSGA nominati in ruolo e per l’attribuzione di ruolo e sede per scorrimento della graduatoria permanente ATA 24 mesi.

Sede definitiva nel 2022/2023

Le assunzioni in ruolo hanno decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021 e decorrenza economica dalla data di effettiva presa di servizio.

Le assunzioni Ata, è bene ricordarlo, avvengono su sede provvisoria, la sede definitiva sarà assegnata nel 2022/23 nella provincia di immissione in ruolo.