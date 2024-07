Tavoli sindacali: per il momento, e fino a dicembre, UIL Scuola non potrà partecipare ad informativa, confronto e trattativa

Tavoli sindacali: per il momento, e fino a dicembre, UIL Scuola non...

Nella giornata del 10 luglio 2024, presso il Tribunale di Roma si è svolta l’udienza di merito nel corso della quale è stata esaminata la vicenda della esclusione della Uil Scuola dalle fasi successive alla sottoscrizione del CCNL.

Tutto rinviato a dicembre

La Giudice ha rinviato la discussione della causa all’11 dicembre 2024.

La UIL Scuola – spiegano i sindacati firmatari del contratto in un comunicato unitario – nel tentativo di chiudere la lite, aveva chiesto l’esclusione delle altre sigle dal processo e aveva rinunciato alla richiesta di partecipare alla contrattazione integrativa. Tuttavia, il Tribunale ha deciso di convocare una nuova udienza, prolungando così il periodo di incertezza.



Il 9 luglio, il Tribunale aveva emesso una ordinanza che abbiamo già ampiamente commentato, con la quale è stato accolto il reclamo presentato dalle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL (FLC Cgil, CISL FSUR, SNALS CONFSAL e ANIEF), nonché da MIM e Aran.

Con questa ordinanza il Tribunale ha escluso la UIL Scuola anche dalle attività di informativa e confronto. I giudici hanno stabilito che non sussistono i requisiti di “periculum in mora” citati dalla UIL Scuola, sottolineando la genericità delle deduzioni presentate in merito al pregiudizio imminente e irreparabile derivante dal mancato esercizio delle prerogative sindacali di informazione e confronto. Secondo la sentenza, la UIL Scuola non ha diritto a partecipare a queste attività poiché non ha sottoscritto il contratto collettivo nazionale.

Implicazioni della sentenza

A questo punto, fino a quando il Tribunale non si sarà pronunciato nel merito, la UIL Scuola rimane quindi esclusa a tutti i livelli (nazionale, regionale, di istituto) dalle prerogative sindacali riservate esclusivamente alle sigle firmatarie del CCNL.

La sentenza del Tribunale di Roma rappresenta un punto di svolta significativo nelle dinamiche delle relazioni sindacali nel settore pubblico. La decisione di escludere la UIL Scuola dalle attività di informativa e confronto ribadisce – almeno per il momento – l’importanza della sottoscrizione del CCNL per il riconoscimento delle prerogative sindacali.

Per conoscere la conclusione della vicenda bisogna però attende la prossima udienza fissata per dicembre.