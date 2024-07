Tavolo contrattuale, UIL Scuola: “Gli altri sindacati non erano titolati ad agire in giudizio”

La decisione di merito sulla questione della composizione del tavolo contrattuale è attesa per la giornata del 10 luglio dopo che il Tribunale di Roma aveva annullato una precedente decisione era stato accolto, seppure parzialmente, il ricorso Uil Scuola contro l’esclusione dalla contrattazione integrativa.

Nella giornata del 9 luglio, seguito di un ricorso firmato dai sindacati firmatari del CCNL ma anche da Aran e Ministero, il Tribunale di Roma ha stabilito che non esistevano motivi di urgenza per ammettere Uil Scuola alla contrattazione ma ha rinviato ad un successivo esame ogni decisione nel merito della vicenda.

Intanto il sindacato di Giuseppe D’Aprile rimarca che il Tribunale ha enunciato un principio importante: “La Confederazione Italiana Sindacato Lavoratori-Cisl Fsur, la Federazione Lavoratori delle Conoscenze-CGIL, la SNALS CONFSAL e l’ANIEF Associazione Professionale e Sindacale non risultano legittimati ad agire in via autonoma nel presente giudizio, ma possono partecipare al giudizio solo in qualità di soggetti intervenuti”.

La vicenda, insomma, appare molto complicata anche per le ripercussioni relative ai rapporti fra le diverse organizzazioni sindacali della scuola.

E’ probabile che in giornata arrivino anche le prese di posizione degli altri sindacati e, soprattutto, la decisione definitiva del Tribunale.

Un punto fermo, quindi, si potrà mettere solo nelle prossime ore.