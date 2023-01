Teatro al posto delle medicine: al via in Emilia Romagna il progetto “Sciroppo di teatro” dedicato ai bimbi dai 3 agli 8 anni

Teatro al posto delle medicine: al via in Emilia Romagna il progetto...

In 25 Comuni dell’Emilia Romagna i pediatri aderiscono a un progetto rivolto ai più piccoli: prescrivono spettacoli di teatro per i bambini. Ritorna infatti il progetto “Sciroppo di teatro”, creato da “ATER Fondazione”, che prevede la possibilità per le bambine e i bambini dai 3 agli 8 anni di ricevere un voucher da pediatri o farmacisti e andare a teatro con un accompagnatore, al costo di 2 euro.

Per la nuova edizione 2023 la rete si è ampliata: i Comuni coinvolti passano infatti da 22 a 25, su 7 province della regione, e i teatri diventano 27, 13 dei quali gestiti direttamente da ATER.

L’iniziativa coinvolge 167 pediatri che operano in questi centri e 289 Farmacie. Inoltre, novità per il 2023, distribuiranno lo “sciroppo di teatro” anche 26 parafarmacie Coop Alleanza 3.0, entrato come partner del progetto.

Benessere mentale e fisico

Con il progetto si vuole porre l’accento sulla necessità di generare dei significativi cambiamenti sul piano della salute e del benessere dei bambini; sono loro, infatti, che più di tutti hanno subìto una destabilizzazione emotiva in seguito alle restrizioni derivanti dalla pandemia.

Quella del teatro è una sorta di cura alternativa che vuol dimostrare quanto il benessere mentale influisca anche sulla salute del corpo, coinvolgendo anche le famiglie. Con questo progetto, i più piccoli avranno l’opportunità di ricevere una particolare ricetta che permetterà loro di acquistare i biglietti per spettacoli teatrali a costi ridottissimi.

Nello specifico, le famiglie che potranno beneficiarne avranno in dotazione un libretto in cui sarà inserito un bugiardino contenente le indicazioni per “assumere” lo “sciroppo di teatro”. Il libretto, che è stato illustrato da Matteo Pagani, contiene anche un “bugiardino” che contiene le indicazioni per la somministrazione e l’assunzione della “medicina” teatro.

L’idea è stata appoggiata dai 27 principali teatri della regione e che hanno deciso di aderire all’iniziativa.

In programma sono previsti 52 titoli facenti parti di importanti produzioni regionali, nazionali e internazionali del gruppo “Teatro Ragazzi” le cui compagnie provengono maggiormente dall’Italia e una di queste dall’Olanda.

I primi sipari si sono aperti in questi giorni 15 gennaio, per tutti appuntamenti ecco il link https://www.ater.emr.it/it/progetti-speciali/sciroppo-di-teatro-2023.

Gli spettacoli

I 79 spettacoli programmati nei 27 teatri aderenti costituiscono delle mini stagioni di teatro per le famiglie, una per comune, composte da 3 spettacoli l’una, a cui si aggiungono doppie repliche in caso di necessità e/o piccole variazioni dettate da esigenze territoriali. In programma 52 titoli provenienti dalla migliore produzione internazionale, nazionale e regionale di Teatro Ragazzi. Le compagnie presenti nella rassegna quest’anno sono 42 di cui 17 regionali, 24 nazionali e 1 internazionale, in arrivo dall’Olanda. Nel programma ci sono Rodari, Pinocchio, le favole tradizionali, opere in francese, il libro Cuore e tanto altro.