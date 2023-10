Tecnica della Scuola Podcast, scopri le prime due rubriche: “La meraviglia delle scoperte” e “La scuola oltre i confini”

La prossima settimana sarà disponibile un nuovo servizio: nasce Tecnica della Scuola Podcast, con notizie e approfondimenti tutti da ascoltare.

Tecnica della Scuola Podcast è un servizio innovativo che va ad aggiungersi alle Live notizie sul nostro canale YouTube e alle breaking news quotidiane, che l’utente può ascoltare comodamente dal proprio cellulare mentre è occupato a fare altro. Ricordiamo che il servizio di breaking news è parte di Tecnica della Scuola Podcast ed è presente anche su diverse piattaforme quali Spotify, Google Podcast e altre.

Le prime due rubriche

In anteprima vi presentiamo due dei protagonisti dei nostri podcast: Dario De Santis e Maria Sofia Di Carluccio.

Dario De Santis è storico della scienza presso l’Aspi – Archivio storico della psicologia italiana dell’Università degli studi di Milano-Bicocca, è docente di Editoria e nuovi media presso il Dipartimento di studi umanistici e del patrimonio culturale dell’Università di Udine. Si è occupato a lungo di scienze della vita e della mente dal Settecento al Novecento, pubblicando numerosi articoli e volumi scientifici. Ha ideato e creato il canale Youtube Storie di Scientifica Ironia dove racconta un passato curioso e ancora presente.

Il nome della sua rubrica è “La meraviglia delle scoperte”.

Maria Sofia Di Carluccio è docente di inglese e formatrice in seminari e webinar riguardanti il Pensiero Critico nella formazione degli allievi. Si occupa anche di formazione docenti sui Progetti Europei (Erasmus + Accreditamento, KA1, KA2). Collabora con l’Agenzia Nazionale INDIRE e il Consiglio d’Europa. È appassionata di teatro per promuovere l’inclusione e il benessere per dipanare problematiche conflittuali e affrontare il disagio scolastico.

Il nome della sua rubrica è “La scuola oltre i confini“.

Di cosa si parlerà?

Nei nostri podcast si discuterà di tematiche inerenti alla scuola, all’educazione, alla società, alla didattica di grande interesse per i docenti. Ogni episodio, dell’agevole durata di pochi minuti, conterrà il punto di vista di un esperto su un argomento specifico, che offrirà una prospettiva per analizzarlo.

Alcuni esempi? Intelligenza artificiale, giovani e TikTok, cambiamento climatico.

Quando e dove saranno disponibili gli episodi?

Il servizio sarà disponibile a brevissimo: partiremo il prossimo 11 ottobre con i primi episodi delle rubriche, che si potranno ascoltare direttamente sulla sezione podcast del nostro sito e sulle principali piattaforme di podcasting gratuite.

Non perdere ulteriori informazioni sui podcast della Tecnica della Scuola su protagonisti, argomenti e appuntamenti in arrivo nei prossimi giorni.