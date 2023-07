Termosifone cade addosso a un bambino a scuola

Un bambino della scuola di infanzia di San Martino di Trento, venerdì scorso, da un momento all’altro si è ritrovato sotto un grosso termosifone che si è staccato dal muro ed è caduto a terra, travolgendolo.

Erano circa le 10 del mattino quando il piccolo, di sei anni, stava facendo merenda seduto su un tavolino. Dietro di lui il termosifone che, a un tratto, si è staccato ed è caduto.

Trasferito in ambulanza all’ospedale Santa Chiara, è stato medicato e sottoposto a tutte le analisi e gli accertamenti necessari per escludere possibili traumi interni da schiacciamento.

Sembra che non si siano manifestate gravi conseguenze e il bimbo è stato dimesso dopo aver trascorso poco più di ventiquattro ore in ospedale.

I responsabili del Comune, proprietario della struttura, hanno proceduto a una verifica di tutti gli altri termosifoni della scuola, in attesa delle verifiche necessarie per capire perché quello dell’aula in cui si trovava il piccolo abbia ceduto improvvisamente.