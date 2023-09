Terremoto Marche, scossa di magnitudo 4.1 con epicentro al largo di Ancona: paura nelle scuole, un istituto è stato evacuato

Oggi, 13 settembre, è stato avvertito un forte terremoto nella zona delle Marche. Lo riportano i principali media, tra cui Il Corriere Adriatico.

Segnalazioni arrivano dalle scuole e dalle strutture sanitarie, dove, soprattutto ai piani superiori, la scossa ha creato un certo allarme. Ad Ancona evacuato un istituto scolastico. L’epicentro della scossa, avvertita alle 10.38, è pochi chilometri al largo delle province di Pesaro e Urbino ed Ancona, teatro di uno sciame sisimico negli ultimi mesi.

Sciame sismico nel territorio da giorni

Al momento pare non siano stati fatti registrare danni particolari a persone o cose. Le notizie sono comunque in aggiornamento. Pochi giorni fa era stata registrata un’altra scossa sempre lungo la costa Anconetana ma in mare.