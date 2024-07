Terza fascia Ata, tante le esclusioni dal profilo di operatore scolastico. Per il MIM il diploma quinquennale e la CIAD non bastano per l’accesso

Terza fascia Ata, tante le esclusioni dal profilo di operatore scolastico. Per...

In questi giorni nelle scuole si sta operando anche per la valutazione delle domande delle graduatorie di Istituto terza fascia Ata, uno tra i riscontri più diffusi è l’esclusione di tantissimi aspiranti dal nuovo profilo di operatore scolastico. Le scuole stanno escludendo, secondo quanto esplicitato dalla FAQ 32, pubblicata in fase di apertura della presentazione delle istanze, sui titoli di accesso al nuovo profilo di operatore scolastico.

FAQ sui titoli di accesso per operatore scolastico

La FAQ pubblicata sul sito del MIM cosi chiedeva: Quali sono i titoli per l’acceso al profilo professionale di operatore scolastico?

I titoli per l’acceso al profilo professionale di operatore scolastico sono:

attestato di qualifica professionale di operatore dei servizi sociali e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale

in alternativa

diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale o certificato di competenze relativo al primo triennio del percorso di studi di cui al d.lgs. n. 61 del 2017 – con promozione alla classe IV – da cui emerga il raggiungimento delle abilità, conoscenze e competenze minime necessarie per il superamento del predetto periodo di istruzione unitamente a certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale e certificazione di competenze socio-assistenziali

nonché

diploma di maestro d’arte, diploma di scuola magistrale per l’infanzia, qualsiasi diploma di maturità, attestati e/o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni unitamente a certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale e certificazione di competenze socio-assistenziali.

Appare chiaro che il titolo di maturità liceale, tecnica o professionale da sola non costituisce titolo di accesso, ma questo titolo di studio sarebbe dovuto essere accompagnato dalla certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale e dalla certificazione di competenze socio-assistenziali.

Primi giorni della presentazione delle istanze

Nelle prime giornate di presentazione delle domande di terza fascia Ata, dal 28 maggio fino al 2 giugno, il sistema consentiva l’inserimento nel profilo “operatore scolastico” solamente con l’attestato di qualifica professionale di operatore dei servizi sociali e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale, oppure con il diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale relativo ai servizi sociali e la CIAD.

Solo nella fase dopo il 3 giugno e fino al 28 giugno 2024 è stata inserita la facoltà di accesso anche a coloro che avevano un titolo di maturità qualunque, diploma di maestro d’arte, diploma di scuola magistrale per l’infanzia, e qualsiasi diploma di qualifica professionale.

In seguito, verso il 10 giugno, ecco comparire la FAQ 32.