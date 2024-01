Test medicina 2024, tutelare i diritti dei quartini TOLC 2023

La sentenza del TAR del Lazio n. 863 del 17 gennaio 2024, con cui vengono annullati sia la graduatoria unica nazionale del concorso per l’anno accademico 2023-2024 per l’accesso ai corsi di laurea a numero programmato di “Medicina e Chirurgia” e “Odontoiatria e protesi dentaria”, sia i provvedimenti di istituzione dei TOLC Med, quali tipologie di prove utili per l’inserimento in graduatoria (DM 1107/2022 d.d. 1925/2022), lede gravemente i diritti dei 23000 studenti che, nel corso dell’anno 2023, al quarto anno di scuola superiore, hanno sostenuto le prove Tolc nel mese di aprile e/o nel mese di luglio per utilizzare, a norma di legge, il miglior punteggio conseguito nell’ambito di quattro tentativi, ai fini dell’ammissione ai suddetti corsi di laurea nell’anno accademico 2024-2025.

L’obiettivo dell’istituzione dei Tolc Med era quello di dare agli aspiranti medici più opportunità di tentare l’esame di ammissione, senza perdere anni preziosi, e di consentire loro di dedicarsi con serenità al percorso scolastico ed all’imminente Esame di Stato, sistema già da tempo utilizzato in altre facoltà universitarie.

Purtroppo la sentenza del TAR si ripercuote su incolpevoli studenti che hanno profuso studio e impegno al fine di superare in anticipo i test di ammissione e che in molti casi si sono rivelati talmente preparati da eguagliare o superare (per ben due volte) anche studenti di quinto anno.

Pertanto, al fine di garantire che i risultati maturati a seguito dei notevoli sacrifici di tanti studenti di quarta siano tutelati, tenendo conto dei diritti acquisiti, si richiede di convalidare, nel nuovo provvedimento relativo ai test di ammissione, i punteggi conseguiti nei test effettuati nel corso dell’anno 2023 (con o senza equalizzazione), rapportandoli al percentile di collocamento nella graduatoria dello scorso anno. Pertanto, i componenti del Comitato Nazionale Quartini, qualora le istanze di riconoscimento della *legittima aspettativa* di avere già conseguito un punteggio utile all’ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato di “Medicina e Chirurgia” e “Odontoiatria e protesi dentaria” non fossero accolte, si riservano di ricorrere presso le sedi opportune.

Comitato Nazionale Quartini