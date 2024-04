TFA IX ciclo: Posti autorizzati, date svolgimento preselettiva e aspiranti ammessi direttamente al percorso di specializzazione sul sostegno

Con l’autorizzazione ministeriale del 29 marzo 2024 prende il via la procedura del IX ciclo di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell’infanzia, primaria, e secondaria di I e II grado.

Posti autorizzati

I posti autorizzati per il IX ciclo sono complessivamente 32.317 mentre dovevano essere 35.065 in virtù dei 90.000 posti autorizzati dal Ministro dell’Economia e Finanze per il triennio 2021/2024. Infatti, se è vero com’è vero che tra il VII e VIII ciclo (quest’ultimo ancora in corso), ne sono stati autorizzati 54.935 al fine di completare i 90.000 posti autorizzati, il IX ciclo dovrebbe essere attivato per tutti i posti rimanenti pari a 35.065.

Date svolgimento test

I test preselettivi sono fissati, per tutti gli indirizzi della specializzazione per il sostegno, per i giorni 7, 8, 9, 10 maggio 2024 nelle modalità di seguito indicate:

• Mattina del 7 maggio 2024 prove scuola dell’infanzia;

• Mattina dell’8 maggio 2024 prove scuola primaria

• Mattina del 9 maggio 2024 prove scuola secondaria I grado;

• Mattina del 10 maggio 2024 prove scuola secondaria II grado.

Procedura prevista

Le modalità di espletamento delle prove di accesso, costituite da un test preselettivo, una o più prove scritte ovvero pratiche e da una prova orale, sono disciplinate dal decreto ministeriale 8 febbraio 2019, n. 92, e dal decreto interministeriale 7 agosto 2020, n. 90. Fermo restante che gli aspetti organizzativi e didattici dei percorsi di formazione sono disciplinati dagli atenei con propri bandi.

Test preselettivo

per accedere al percorso di specializzazione sul sostegno i candidati dovranno affrontare un test preselettivo costituito da 60 quesiti formulati con cinque opzioni di risposta, fra le quali il candidato ne individua una soltanto. Almeno 20 dei predetti quesiti sono volti a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi in lingua italiana. La risposta corretta a ogni domanda vale 0,5 punti, la mancata risposta o la risposta errata vale O (zero) punti. Il test ha la durata di due ore.

Ammessi direttamente

Sono ammessi direttamente senza affrontare la prova selettiva al IX ciclo, esclusivamente i candidati che:

• Hanno sospeso il percorso in un precedente ciclo o non si siano iscritti pur essendo in posizione utile;

• Sono risultati vincitori di più procedure e hanno esercitato le relative opzioni;

• Sono stati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito, ma non in posizione utile.

• i soggetti che nei dieci anni scolastici precedenti abbiano svolto almeno tre anni di servizio, anche non consecutivi, valutabili come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sullo specifico posto di sostegno del grado cui si riferisce la procedura;

• i candidati della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Ammessi con riserva

Sono ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito il titolo abilitante all’estero, abbiano presentato la relativa domanda di riconoscimento alla direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale d’istruzione entro la data ultima per la presentazione delle domande per la partecipazione alla specifica procedura selettiva.