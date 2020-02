Tfa sostegno 2020, diplomati Itp possono partecipare

Il ministro Mandredi ha firmato il decreto Tfa sostegno che autorizza i corsi di specializzazione. Il decreto prevede che si attivino quasi 20 mila posti del Tfa sostegno v ciclo, circa sei mila in più rispetto al precedente Tfa sostegno. I diplomati Itp possono accedere?

Tfa sostegno v ciclo, itp accedono con il diploma

Il decreto Tfa sostegno specifica quali sono i requisiti per accedere. Fra questi è spiegato se e come possono partecipare al Tfa sostegno V ciclo gli Itp.

“I requisiti previsti dall’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 59/2017 per i posti di insegnante tecnico – pratico sono richiesti per la partecipazione ai percorsi di specializzazione sul sostegno banditi successivamente all’anno scolastico 2024/2025“.

Ciò significa che i diplomati Itp potranno accedere al Tfa sostegno v ciclo con il solo titolo del diploma tecnico di istruzione superiore.

Questi candidati non dovranno pertanto possedere i 24 Cfu, così come previsto dal decreto Tfa sostegno 2020, che rimanda al decreto del 2019 in cui si prorogava fino al 2024/2025 il possesso dei nuovi requisiti.

Decreto Tfa sostegno: come funziona il corso specializzazione sostegno?

Il decreto Tfa sostegno prevede che si accede al corso di specializzazione previo superamento delle seguenti prove:

test preliminare

una o più prove scritte ovvero pratiche

una prova orale.

Le prove sono predisposte dai singoli atenei.

Tfa sostegno 2020, quando si svolgerà il test preliminare

Le date di svolgimento dei test preliminari del Tfa sostegno v ciclo 2020 sono fissate per tutti gli indirizzi della specializzazione per il sostegno per i giorni 2 e 3 aprile 2020.

In particolare, nella mattina del 2 aprile 2020 si svolgeranno le prove per la scuola dell’infanzia, il pomeriggio le prove per la scuola primaria.

La mattina del 3 aprile 2020 si terranno invece le prove per la scuola secondaria I grado, il pomeriggio per la scuola secondaria II grado.

I corsi dovranno concludersi entro il mese di maggio 2021.

In cosa consiste il corso specializzazione sostegno?

Il corso specializzazione sostegno 2020 avrà durata annuale e, una volta concluso, rilascia il diploma di specializzazione per le attività di sostegno.

Si tratta di un corso della durata minima di almeno 8 mesi che prevede l’acquisizione di 60 CFU suddivisi in:

36 cfu – insegnamenti disciplinari (M-PED/03, M-PED/01, M-PSI/04, IUS/09, MED/39)

– insegnamenti disciplinari (M-PED/03, M-PED/01, M-PSI/04, IUS/09, MED/39) 9 cfu – laboratori

– laboratori 6 cfu – tirocinio diretto

– tirocinio diretto 3 cfu – tirocinio indiretto

– tirocinio indiretto 3 cfu – tirocinio indiretto con le TIC

– tirocinio indiretto con le TIC 3 cfu – prova finale

Tutto ciò, in termini di impegno orario, equivale:

288 ore di lezione degli insegnamenti disciplinari

180 ore di laboratorio

225 ore di tirocinio indiretto e diretto

75 ore di tirocinio indiretto con le TIC

CLICCA QUI per il decreto

Tfa sostegno 2020: i posti

