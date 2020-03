Tfa sostegno 2020, quante domande posso presentare

Il D.M. 95 del 12 febbraio 2020 ha autorizzato l’avvio del quinto ciclo dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità.

Ciascun percorso è relativo al rispettivo grado di istruzione.

I posti a disposizione sono quasi 20.000, per l’esattezza 19.585, distribuiti tra i vari Atenei italiani autorizzati all’attivazione dei percorsi.

Si accede ai percorsi previo superamento delle seguenti prove:

test preliminare

una o più prove scritte ovvero pratiche

una prova orale.

Le prove sono predisposte dagli atenei.

Il calendario previsto per le prove preselettive (salvo proroghe dovute all’emergenza COVID-19) è il seguente:

nella mattina del 2 aprile 2020: scuola dell’infanzia;

nel pomeriggio del 2 aprile 2020: scuola primaria;

nella mattina del 3 aprile 2020: scuola secondaria di I grado;

nel pomeriggio del 3 aprile 2020: scuola secondaria di II grado.

È possibile iscriversi a più gradi/ordini di istruzione?

I candidati, se in possesso dei requisiti di accesso per più gradi/ordini di istruzione, possono iscriversi alla prova di accesso per più indirizzi di specializzazione, seguendo le indicazioni riportate nei bandi dei singoli Atenei.

In caso di collocazione in posizione utile in graduatoria relativa a indirizzi di specializzazione diversi, è necessario comunque optare per l’iscrizione e la frequenza di uno solo di essi.

Si può partecipare per lo stesso grado/ordine in più atenei?

Considerando che le prove si terranno nella stessa data in tutta Italia, non è possibile l’iscrizione in più Atenei per lo stesso grado/ordine di scuola.

TUTTO SUL TFA SOSTEGNO