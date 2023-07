Tfa sostegno 2023, la guida verso le prove preselettive della Tecnica della Scuola: le competenze da acquisire

Come avevamo preannunciato nello speciale in diretta del 25 maggio, è stato pubblicato lo scorso 31 maggio, dal Ministero dell’Università e della Ricerca, l’attesissimo decreto per il Tfa Sostegno VIII ciclo. Come prepararsi? Su cosa concentrare la preparazione?

Tfa Sostegno 2023: i corsi di preparazione della Tecnica della Scuola

La Tecnica della Scuola, ente di formazione accreditato dal Miur, propone corsi online di preparazione alla prova di accesso al corso di specializzazione sostegno:

Competenze organizzative in riferimento all’organizzazione scolastica e agli aspetti giuridici concernenti l’autonomia scolastica a cura di Anna Maria Di Falco, per un totale di 2 ore e 30 minuti di videolezioni. (Costo 40€)

Il docente che acquisirà la specializzazione per il sostegno dovrà essere in possesso di competenze utili a padroneggiare tutte le attività di sostegno alla classe che servono a favorire e a promuovere il processo di integrazione degli alunni diversamente abili. Pertanto dovrà possedere competenze in riferimento all’organizzazione scolastica e agli aspetti giuridici concernenti l’autonomia scolastica, dovrà conoscere la funzione e il ruolo degli organi Collegiali, saper stabilire forme di collaborazione con le famiglie e con il territorio, saper autovalutare la qualità del suo servizio a favore degli apprendimenti degli alunni e della comunità scolastica. Infatti il docente di sostegno offre la sua professionalità e competenza per apportare all’interno della classe un significativo contributo a supporto della collegiale azione educativo-didattica, secondo principi di corresponsabilità e di collegialità.

PUNTI TEMATICI CHE SARANNO AFFRONTATI

Il Piano dell’Offerta Formativa, l’autonomia didattica, l’autonomia organizzativa, l’autonomia di ricerca e di sperimentazione e sviluppo

Le reti di scuole

Le modalità di autoanalisi e le proposte di automiglioramento di istituto

La documentazione

Gli Organi collegiali: compiti e ruolo del Consiglio di istituto, del Collegio docenti e del Consiglio di classe o Team docenti, del Consiglio di interclasse

Forme di collaborazione interistituzionale, di attivazione delle risorse del territorio, di informazione e coinvolgimento delle famiglie. Compito e ruolo delle famiglie.

2. Le dimensioni dell’empatia e della creatività, a cura di Giovanni Morello, per un totale di 3 ore di videolezioni. (Costo 40€)

PUNTI TEMATICI CHE SARANNO AFFRONTATI

Natura psicologica, didattica e pedagogica dell’empatia e della creatività

Reti concettuali e lessico di riferimento

Autori rilevanti e rispettive teorie

Collegamento fra la dimensione cognitiva, affettivo-motivazionale, comunicativo-relazionale, identitaria e didattico-pedagogica dell’empatia e della creatività

Aspetti neuroscientifici

Analisi di quesiti

OBIETTIVI

Offrire ai docenti elementi conoscitivi e strumenti interpretativi utili all’inquadramento teorico dell’empatia e della creatività

Individuare le reti concettuali ed il lessico fondamentale ricollegabile ai due argomenti

Individuare le teorie principali su empatia e creatività

Collegare i due argomenti alla dimensione cognitiva e alle loro basi neurali

Focalizzare l’attenzione sui processi mentali chiamati in causa dalle dinamiche empatiche e creative

Collegare empatia e creatività alla metacognizione

3. Competenze pedagogico-didattiche e sociali, a cura di Giovanni Morello, per un totale di 6 ore di videolezioni. (Costo 60€)

PUNTI TEMATICI CHE SARANNO AFFRONTATI

Progettazione curricolare e interdisciplinare

Psicologia dello sviluppo, dell’apprendimento scolastico e dell’educazione

Conoscenze pedagogico-didattiche e sociali per una positiva relazione educativa

Continuità orizzontale e verticale e orientamento scolastico

4. Come affrontare i quesiti di comprensione del testo della prova di accesso, a cura di Giovanni Morello, per un totale di 6 ore di videolezioni. (Costo 60€)

PUNTI TEMATICI CHE SARANNO AFFRONTATI

Analisi di quesiti proposti nei precedenti appuntamenti concorsuale per la stessa tipologia di test

Simulazioni di approccio a test di comprensione

Processi di attenzione, aspettative e schemi cognitivi presenti in memoria, attribuzione di significato, costruzione di micro e macrostrutture, monitoraggio e inferenza continua, problem solving, formulazione di ipotesi, decisioni interpretative

Strategie di approccio metacognitivo per sviluppare la comprensione del testo

Le informazioni implicite in un testo

Le inferenze logiche ricostruttive della coerenza testuale

Inferenze logiche e collegamento con la propria enciclopedia personale

Tipologie di quesiti differenziate per processi cognitivi richiesti

Significato locale e significato globale del testo

Competenza lessicale e comprensione del testo

Comprensione del testo e catene anaforiche

La gestione delle locuzioni parafrastiche

5. L’insegnante di sostegno nella scuola inclusiva, a cura di Katia Perdichizzi (Webinar live, costo 55€)

PUNTI TEMATICI CHE SARANNO AFFRONTATI

Normativa scolastica sull’inclusione (competenze organizzative)

Il profilo del docente di sostegno (competenze socio-psico-pedagogiche e organizzative)

Conoscenza dei Bisogni Educativi Speciali e delle disabilità (competenze socio-psico-pedagogiche)

Misure educative e didattiche inclusive (competenze socio-psico-pedagogiche)

Insegnare ad apprendere (competenze socio-psico-pedagogiche)

Inclusione scolastica e terminologia specifica.

Le prove preselettive si terranno dal 4 al 7 luglio prossimi per tutti gli indirizzi della specializzazione per il sostegno. Il calendario in dettaglio prevede:

4 luglio 2023 : prova scuola dell’infanzia

: prova scuola dell’infanzia 5 luglio 2023 : prova scuola primaria

: prova scuola primaria 6 luglio 2023 : prova scuola secondaria di I grado

: prova scuola secondaria di I grado 7 luglio 2023: prova scuola secondaria II grado

Gli atenei dovranno concludere i percorsi di specializzazione entro il 30 giugno 2024.

Il Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha firmato il decreto n. 694 che autorizza l’avvio dei nuovi percorsi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per i docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I e II grado.

Posti

Per esattezza, i posti totali a disposizione sono 29.061. La novità dell’VIII ciclo è la riserva della quota del 35% per gli insegnanti con almeno 36 mesi di servizio sul sostegno didattico negli ultimi cinque anni (comma 2 dell’art. 18-bis dlgs n. 59/17). La misura è stata introdotta di concerto con il Ministero dell’Istruzione e del Merito (decreto interministeriale numero 691 del 29 maggio 2023). Per questi docenti è anche prevista l’ammissione diretta alla prova scritta.

Costi

I candidati, per accedere ai percorsi delle Università, dovranno superare un test preselettivo – una o più prove scritte o una prova pratica – e una prova orale. Gli aspetti organizzativi e didattici dei percorsi di formazione saranno disciplinati dagli stessi atenei con propri bandi.

Requisiti d’ammissione

Sono ammessi a partecipare alle procedure selettive per docente di sostegno i candidati in possesso di uno dei seguenti titoli:

Per la scuola dell’infanzia e primaria

• abilitazione all’insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;

• diploma magistrale, ivi compreso il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico, con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l’anno scolastico 2001/2002.

Per la scuola secondaria di primo e secondo grado

Fermo restando che la procedura è diversificata per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, è necessario avere uno dei seguenti titoli:

abilitazione specifica su una delle classi di concorso del relativo grado, o analoghi titoli di abilitazione conseguiti all’estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente

su una delle classi di concorso del relativo grado, o analoghi titoli di abilitazione conseguiti all’estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente o avere conseguito i 24 CFU/CFA.

Per gli insegnanti tecnico – pratici

Fino all’anno scolastico 2024/2025 saranno ammessi con il semplice diploma, per gli anni scolastici successivi dovranno avere i titoli di accesso uguali ai docenti dell’ordine di scuola secondaria.

Preparati con La Tecnica della Scuola

La Tecnica della Scuola, ente di formazione accreditato dal ministero dell’Istruzione e del Merito, offre un’ampia offerta formativa tra webinar, percorsi in e-learning, certificazioni e corsi rivolti alle scuole e corsi di preparazione ai concorsi.

