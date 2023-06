Tfa sostegno 2023. Prepariamoci alle prove preselettive. Gli speciali della Tecnica della Scuola – la prima delle quattro DIRETTE oggi alle 19

Mancano poche settimane all’inizio delle prove di accesso all’VIII ciclo del Tfa sostegno. Sono 29mila i posti messi a bando dal ministero in 50 atenei di tutta Italia. Le prove sono predisposte da ciascuna università. Questo significa che ciascuno dei 50 Atenei le costruisce in proprio, autonomamente, nel rispetto delle indicazioni ministeriali. Le prove nell’insieme si articolano in:

a) un test preliminare

b) una o più prove scritte ovvero pratiche

c) una prova orale, vertente sui contenuti delle prove scritte e su questioni motivazionali

Il test preliminare è costituito da 60 quesiti con cinque opzioni di risposta. Almeno 20 di questi sono volti a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi in lingua italiana. La risposta corretta vale 0.5 punti, la mancata risposta 0 punti. Il test ha la durata di due ore.

La prima puntata andrà in onda questa sera alle 19,00 e riguarderà le competenze linguistiche e la comprensione dei testi. Il prof. Giovanni Morello spiegherà le insidie che presenta la comprensione del testo, darà alcuni consigli su come affrontare la fase della comprensione del testo e farà alcuni esempi con delle prove.

L’elenco completo delle puntate

Mercoledì 14 giugno, ore 19,00: “Tfa sostegno 2023. Prepariamoci alle prove preselettive. Competenze linguistiche, comprensione testi”. A cura di Giovanni Morello

Giovedì 22 giugno, ore 16,00: “Tfa sostegno 2023. Prepariamoci alle prove preselettive. Competenze emotive e pensiero creativo”. A cura di Giovanni Morello

Venerdì 23 giugno, ore 16,00: “Tfa sostegno 2023. Prepariamoci alle prove preselettive. Competenze didattiche e pedagogiche”. A cura di Aluisi Tosolini

Mercoledì 28 giugno, ore 16,00: “Tfa sostegno 2023. Prepariamoci alle prove preselettive. Competenze organizzative e giuridiche: la progettualità per valorizzare l’inclusione”. A cura di Anna Maria Di Falco e Katia Perdichizzi

