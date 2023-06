TFA sostegno 2023, presto preselettiva e graduatorie. Ma non è tutto chiarissimo

Nell’appuntamento di oggi con la rubrica di consulenza scolastica, il prof. Lucio Ficara risponde ad alcune domande sull’imminente Tfa sostegno 2023.

1) Quando scadono le iscrizioni per partecipare alle prove preselettive e alle altre prove per entrare nelle graduatorie del TFA sostegno 2022-2023?

In quasi tutte le Università che hanno emanato il bando TFA Sostegno, le iscrizioni sono già scadute o stanno per scadere in questi giorni. Si parte il 4 luglio con la preselettiva dell’infanzia, il 5 luglio preselettiva scuola primaria, il 6 luglio preselettiva scuola secondaria I grado e infine il 7 luglio preselettiva scuola secondaria II grado.

2) Gli aspiranti al titolo TFA Sostegno con tre anni di servizio su posti di sostegno negli ultimi 5 anni sono stati obbligati a fare domanda o sui posti ordinari 65% o sui posti riservati 35%, ma non hanno potuto fare domanda per entrambi. Questo li penalizzerà?

Su questo punto c’è una certa confusione anche nelle stesse Università e non si comprende bene come funzioneranno le graduatorie in relazione alla suddivisione del 65% dei posti ordinari e il 35% dei posti riservati. A quanto sembra, ma non c’è piena certezza dai bandi delle Università, chi si iscrive per il 35% dei posti riservati sarà regolarmente graduato per il 100% dei posti e in caso sia necessario potrà accedere con la riserva del 35%. Immaginiamo non possa accadere che chi non dovesse farcela ad entrare nel 35% dei posti con un punteggio più alto di coloro che entrerebbero nel 65% dei posti ordinari, resti escluso dal partecipare al corso.

3) Quando saranno pubblicate le graduatorie?

Dopo le prove preselettive ci sarà l’accesso alla prova scritta e poi a quella orale che si dovrebbero svolgere, a seconda dell’Università, entro agosto e poi di seguito le graduatorie entro il mese di agosto.