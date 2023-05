Tfa sostegno 2023: chi può partecipare? Ecco tutti i requisiti

I docenti che intendono accedere all’VIII ciclo sostegno e che non rientrano tra le categorie che accedono direttamente al corso, devono fare riferimento all’art. 3 comma 1 e all’art. 5 comma 2 del decreto 92 del 2019 così come esplicita il decreto n° 694 del 30 maggio 2023.

Requisiti d’ammissione

I requisiti d’ammissione sono diversi in rapporto al grado di scuola cui si partecipa.

Per la scuola dell’infanzia e primaria

• Abilitazione all’insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;

• Diploma magistrale, compreso il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico con valore abilitante e il diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l’anno scolastico 2001/2002;

Per la scuola secondaria di primo e secondo grado

• Abilitazione su una specifica classe di concorso

• La laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, che dia accesso ad almeno una specifica classe di concorso, in aggiunta ai 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.

• Per quanto riguarda i titoli di abilitazione conseguiti all’estero, saranno validi se riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente.

ITP insegnanti tecnico pratico

Per gli insegnati tecnici pratici che intendono conseguire il titolo di specializzazione sul sostegno, fino al 2024 è sufficiente avere solo il diploma, infatti fino alla suddetta data non occorre avere i 24 crediti.