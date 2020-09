TFA sostegno 36 mesi, e adesso?

A seguito delle nuove disposizioni previste dal d.l. n.90 del 07.08.2020 molte Università hanno riaperto i termini dei bandi ed apportato le dovute modifiche all’avviso di selezione per l’accesso ai corsi di specializzazione su sostegno 2019-2020, dando libero accesso diretto alla prova scritta a chi ha svolto 36 mesi di servizio nello stesso grado d’istruzione, discriminando in modo palese chi, detto servizio lo ha svolto in forma mista (medie-superiori).

ADESSO, preso atto che i bandi sono ancora aperti e non si conoscono le esatte date di svolgimento delle prove.

RILEVATO che, in questi giorni, a seguito delle nuove GPS, molte province hanno già proceduto alle convocazioni, dando presa di servizio a chi i 36 mesi di servizio li chiuderà nell’anno in corso.

Il Miur provveda nell’immediato a ristabilire equità e giustizia senza disparità di trattamento ammettendo con riserva chi anche quest’anno con etichetta di precario porterà avanti e in silenzio le istanze di molte famiglie e persone meno fortunate….altrimenti il termine HONESTA’….ancora una volta rimane ….uno stupido slogan.

Domenico Pirrottina