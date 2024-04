Tfa sostegno IX ciclo 2024, non sono richiesti i 24 CFU né l’abilitazione. Leggi Nota Mur

Il Ministero dell’università e della ricerca, con una nota del Coordinatore dei corsi di specializzazione sul sostegno, in risposta a numerose richieste di chiarimenti, ha reso noto fra l’altro agli Atenei che i requisiti per l’accesso al IX ciclo del TFA sono cambiati per effetto del DL 19/2024, che detta disposizioni per l’attuazione del PNRR.

Come riporta Cisl Scuola, in sostanza, si può accedere ai percorsi di specializzazione per il sostegno nella scuola secondaria di I e II grado col solo possesso delle lauree (o diplomi, nel caso degli ITP) che danno attualmente accesso ai concorsi, senza bisogno dei 24 CFU previsti dalla normativa precedente il DL 19/2024, né dell’abilitazione.