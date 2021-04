Tfa sostegno, presidio dei docenti idonei martedì 27 davanti al MIUR

I docenti risultati idonei alle selezioni del V ciclo dei Percorsi di Specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (TFA sostegno) non si danno per vinti e, dopo il presidio organizzato il 17 marzo scorso, si ritroveranno domani, 27 aprile alle 11 davanti al MIUR per ottenere risposte chiare.

Si tratta di docenti idonei ma non vincitori, selezionati per diventare docenti di sostegno, sono circa 13mila a livello nazionale, il bando è uscito a febbraio 2020 ma ha subito numerosi rinvii a causa della pandemia. Il decreto ministeriale n. 92 del 2019 stabilisce che gli idonei possano essere ammessi in soprannumero al ciclo successivo (VI ciclo) senza ulteriore selezione.

“Ci battiamo da mesi perché esca la più presto il bando per poterci specializzare, per poter iniziare subito il corso e l’inserimento in graduatoria con riserva a luglio per evitare di rimanere congelati un altro anno scolastico, con conseguenze negative anche sul piano dell’inclusione dei ragazzi e delle ragazze con disabilità”.

