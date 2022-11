Tfa sostegno VII ciclo all’insegna della crisi: aule piccole e scomode, lezioni a distanza possibile soluzione

Gentilissimi,

Siamo Corsisti del TFA SOSTEGNO VII ciclo, siamo in tanti dei vari gradi scolastici in tutto il territorio nazionale portatori di diversi disagi che ci ritroviamo ad affrontare!

Utilizziamo social per condividere, contestazioni agli Atenei di appartenenza che ci rimandano continuamente al decreto 30 settembre 2011 che pone vincoli da rispettare!

Gli Atenei causa rincaro costi energetici chiudono molte aule durante i weekend ritrovandoci noi corsisti a seguire lezioni in aule periferiche spesso inadeguate per numero di posti (seguendo talvolta e paradossalmente anche in presenza/videoconferenza!!!), logisticamente scomode per raggiungere i diversi trasporti che i pendolari frequentanti utilizzano.

Inoltre la nota inflazione nazionale comporta un aumento di costi di pernotto e trasporti che pesa sui bilanci familiari in aggiunta all investimento di formazione del corso.

La lezione a distanza, per noi corsisti post laurea, lavoratori e pendolari consentirebbe di conciliare con tutti i nostri compiti di sviluppo della età adulta e di risparmiare in un momento di grande crisi economica come questo!

Dunque chiediamo di aiutarci per dare voce a questo enorme disagio!

Lettera firmata