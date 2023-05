Tfa Sostegno VIII ciclo. Chi accede senza sostenere la prova iniziale

Per partecipare al concorso per docenti di sostegno è necessario il possesso della specializzazione per il sostegno agli alunni e alle alunne con disabilità della scuola dell’infanzia e primaria e della scuola secondaria di I e II grado.

Organizzazione corsi di specializzazione



Annualmente il ministero dell’istruzione emana un decreto con il quale, detta le norme sul funzionamento dei percorsi da attivare dalle singole università, le date entro cui fare le prove preliminari e la data di termine dei percorsi, i requisiti necessari per partecipare e chi può accedere direttamente senza fare la prova del test preliminare.

Chi accede al percorso di specializzazione senza test preliminare

Fermo restante che sono ammessi al percorso di specializzazione un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili nella singola università, sono ammessi in soprannumero, oltre ai docenti in possesso dei requisiti previsti dalla legge 104/92, gli aspiranti che :

• abbiano sospeso il percorso ovvero, pur in posizione utile, non si siano iscritti al percorso;

• siano risultati vincitori di più procedure e abbiano esercitato le relative opzioni;

• siano risultati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito, ma non in posizione utile;

• abbiano tre anni di servizio nell’ultimo quinquennio anche senza abilitazione

Prova scritta tfa sostegno



I candidati esonerati dalla prova preliminare dovranno affrontare una prova scritta organizzata dalle singole università sia nella durata sia nella modalità di svolgimento. La prova consiste in una serie di quesiti a risposta aperta sugli argomenti indicati nell’allegato C al decreto del 30 settembre 2011.



Argomenti prova scritta



Gli argomenti da conoscere per affrontare la prova scritta da parte degli specializzanti verte sui seguenti argomenti:

• le competenze socio-psico-pedagogiche diversificate per grado di scuola: (infanzia; primaria; secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado);

le competenze su intelligenza emotiva, riferite ai seguenti aspetti: riconoscimento e comprensione di emozioni, stati d’animo e sentimenti nell’alunno; aiuto all’alunno per un’espressione e regolazione adeguata dei principali stati affettivi;

capacità di autoanalisi delle proprie dimensioni emotive nella relazione educativa e didattica

Competenze su creatività e su pensiero divergente, riferite cioè al saper generare strategie innovative e originali tanto in ambito verbale linguistico e logico matematico quanto attraverso i linguaggi visivo, motorio e non verbale;

Competenze organizzative in riferimento all’organizzazione scolastica e agli aspetti giuridici concernenti l’autonomia scolastica:

a) il Piano dell’Offerta Formativa,

b) l’autonomia didattica, organizzativa, di ricerca e di sperimentazione e sviluppo,

c) le reti di scuole;

d) le modalità di autoanalisi e le proposte di auto miglioramento di Istituto;

e) la documentazione;

f) gli Organi collegiali: compiti e ruolo del Consiglio di Istituto, del Collegio Docenti e del Consiglio di Classe o Team docenti, del Consiglio di classe, interclasse, intersezione;

g) forme di collaborazione interistituzionale, di attivazione delle risorse del territorio, d’informazione e coinvolgimento delle famiglie.

h) Compito e ruolo delle famiglie.

I corsi di preparazione al corso di specializzazione sostegno

La Tecnica della Scuola, ente di formazione accreditato dal Miur, propone i seguenti corsi online di preparazione alla prova di accesso al corso di specializzazione sostegno:

Il corso

Su questi argomenti il corso La governance dell’inclusione nella scuola dell’autonomia, a cura di Salvatore Impellizzeri, in programma dal 29 giugno.

Il corso è rivolto a tutti coloro che vogliono prepararsi al concorso per dirigente scolastico e ai dirigenti scolastici, ai docenti con incarico di funzione strumentale o referente per l’inclusione.