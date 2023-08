Tomori e Loftus-Cheek, come andavano a scuola i due giocatori del Milan? Uno dei due era un “genio”

Stanno facendo molto chiacchierare le dichiarazioni dell’ex giocatore delle giovanili del Chelsea, Ruben Sammut. Quest’ultimo è stato compagno di squadra di Fikayo Tomori, difensore del Milan e della nazionale inglese e Ruben Loftus-Cheek, centrocampista del Milan e così in un’intervista alla Gazzetta dello Sport ha rivelato qualche chicca scolastica sui due amici. “Ancora oggi mi piace ricordare Fik come “the genius”, il genio – ha raccontato. A scuola era una macchina, aveva 10 in tutte le materie nonostante gli allenamenti e le trasferte. Ruben invece a scuola non era un fenomeno, ma alla fine riusciva sempre a portare a casa il risultato. Certo, meglio in campo”.

I due calciatori sono entrambi di origini inglesi e hanno, pertanto, frequentato le scuole nelle rispettive città. In particolare, Tomori in un’intervista al Corriere della Sera di qualche tempo fa aveva dichiarato: “Mi sono laureato in Business Administration. Adesso sono concentrato solo sullo sport. A fine carriera mi piacerebbe diventare manager nel calcio”.