Torino, schianto aereo Frecce Tricolori. In alcune scuole un minuto di silenzio in memoria della piccola Laura

Una tragedia in cui purtroppo ha perso la vita una bimba di soli 5 anni. È ciò che è accaduto a Caselle, nei pressi di Torino. Uno dei velivoli delle Frecce Tricolori, in volo per un’esibizione, si è schiantato al suolo, coinvolgendo un auto che era di passaggio in quella zona, con a bordo una famiglia composta da quattro persone. La vettura ha preso fuoco e per la piccola Laura non c’è stato nulla da fare. Feriti mamma, papà e fratello di 12 anni. A quanto pare l’aereo avrebbe avuto un problema al motore, con il pilota che è riuscito a salvarsi lanciandosi col paracadute, poco prima dello schianto. Ma delle cause si occuperanno le indagini.

Resta invece lo strazio della famiglia e dell’intera comunità, ancora sotto choc per l’episodio. Domani, lunedì 18 settembre, alcuni istituti della regione, tra cui l’ITTS ‘C.Grassi’ di Torino rispetteranno in istituto un minuto di silenzio in memoria di Laura e della sua famiglia.