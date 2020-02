Torna Nontiscordardimè, l’operazione scuole pulite di Legambiente: 13 e 14 marzo 2020

Torna anche quest’anno Nontiscordardimè-Operazione scuole pulite, la storica campagna di Legambiente per la qualità, la cura, la sostenibilità e la vivibilità degli spazi scolastici.

Quest’anno i giorni interessati sono il 13 e 14 marzo 2020.

Tante le iniziative che potranno essere messe in atto: ripulire le pareti delle aule con vernici non tossiche, piantare nuovi alberi in giardino, eliminare l’uso delle plastiche o realizzare particolari accortezze per il risparmio energetico…

Viene chiesto di inviare una foto rappresentativa della giornata in cui è evidente la scritta #changeclimatechange – stiamo lavorando per il pianeta, al seguente indirizzo email: [email protected].

L’iniziativa non nsi esaurisce nelle due gionate di marzo, ma può essere organizzata durante tutto il corso dell’anno scolastico.

A supporto dell’organizzazione della giornata o del percorso, ci sarà un manuale contenente il vademecum della campagna e alcuni spunti e idee.

Per saperne di più su come aderire alla campagna, a Scuola sostenibile e a tutte le proposte didattiche, potete visitare il sito www.legambientescuolaformazione.it, chiamare lo 06.86268350 oppure mandare una mail a [email protected].

Come aderire