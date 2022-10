Tornano gli #Erasmusdays: eventi in tutta Italia dal 13 al 15 ottobre

Dal 13 al 15 ottobre ritornano gli #Erasmusdays. Di che si tratta? E’ l’iniziativa che coinvolge tutta la community del Programma Erasmus+ e aperto a scuole, università, istituti, enti di formazione e centri per l’educazione degli adulti e la gioventù.

Anche in questa edizione sono moltissimi i soggetti coinvolti, come scuole, università, centri di istruzione per gli adulti, istituti per la formazione, centri di ricerca ma anche società private, associazioni sportive, centri per l’impiego, Ong, associazioni giovanili, enti, centri di volontariato, youth worker e anche organizzazioni attive nell’ambito del Programma Corpo Europeo di Solidarietà. L’Italia si prepara a celebrare gli #Erasmusdays con oltre 300 eventi tra conferenze, tavole rotonde, eventi sportivi, giochi e incontri online tra istituti partner di progetti, webinar, dirette e storie sui canali social, giornate porte aperte, racconti di esperienze e mostre fotografiche.

Tra le città coinvolte: Torino, Milano, Lecco, Pordenone, Verona, Piacenza, Modena, Genova, Firenze, Pisa, Sassari, Roma, Potenza, Napoli, Salerno, Foggia, Taranto, Bari, Messina, Catania e Palermo.

Ecco alcuni eventi

Nell’ambito scuola l’Istituto di Istruzione superiore Calamandrei di Sesto Fiorentino, Firenze organizza dal 13 al 15 ottobre “Calamanday” una tre giorni internazionale con la collaborazione dell’Ufficio Scolastico Regionale della Toscana e il Comune di Sesto, in cui parteciperanno anche musicisti del gruppo degli Inti Illimani e per l’Agenzia Erasmus+ Indire, Valentina Riboldi dell’Ufficio comunicazione. Un secondo evento è organizzato dall’ITT G. Malafarina di Soverato, che offrirà una panoramica rispetto alle opportunità del Programma per l’ambito scuola e VET e il suo impatto dal punto di vista dell’inclusione per gli studenti, gli insegnanti e i genitori. L’incontro, organizzato in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale della Calabria, si terrà nel Teatro Comunale il 14 ottobre, alla presenza della coordinatrice di Erasmus+ Indire, Sara Pagliai e della direttrice di Erasmus+ Inapp, Ismene Tramontano.

Sul lato istruzione superiore l’Università di Tor Vergata, Roma organizza il 13 ottobre l’evento “Diversity and intersectional inclusion in the digitalized university” dedicato a uno dei temi chiave del Programma: inclusione sociale. L’evento, a cui parteciperà anche Maria Salzano per Erasmus+ Indire, presenterà I risultati dei progetti Erasmus dedicati al ruolo della tecnologia nella gestione dell’inclusività. Il focus sarà sulle attività di insegnamento, i programmi di mobilità e l’interazione con la comunità e il mercato del lavoro.

Si inserisce negli Erasmusday anche l’avventura del progetto Ride and Smile, il tour in bicicletta itinerante da Roma a Bruxelles, ideato per portare i risultati del progetto Erasmus+ omonimo, coordinato da dall’Associazione ReBike ALTERmobility di Roma direttamente nel cuore dell’Unione Europea. In circa 40 giorni su due ruote il tour racconta l’esperienza alle persone e alle organizzazioni incontrate lungo il percorso e il 13 ottobre la pedalata si snoderà tra Saarbrucken e il Lussemburgo mentre il 15 ottobre arriveranno a Bilsdorf.

Nel settore Gioventù, CIAPE in collaborazione con The Apartment e Link Campus University organizzano l’evento #Giovani#GenerAzioni, in programma il 13 ottobre, dalle 9.30 alle 13.30, presso il Link Campus University a Roma. L’evento intende offrire un momento di confronto tra giovani, rappresentanti delle istituzioni, enti ed organizzazioni del settore, su temi quali inclusione e protagonismo giovanile, cittadinanza attiva, sostenibilità ambientale, occupabilità. L’iniziativa prevede un momento di lavoro in gruppo, durante il quale i partecipanti lavoreranno allo sviluppo di iniziative comuni sui temi affrontati. Al termine della sessione, i gruppi presenteranno in plenaria i risultati ottenuti, per favorire possibilità di networking concrete.



Nell’ambito dell’Educazione per gli adulti Uniamoci Onlus organizza il 15 ottobre “Montagne Super-Abili”, una tavola rotonda di presentazione dei progetti Erasmus+ attualmente attivi nell’associazione. I progetti verranno presentati, con un’immagine e una breve descrizione, da alcuni degli adulti con disabilità che frequentano le attività educative e di socializzazione offerte da Uniamoci Onlus. Le presentazioni verranno seguite da un question time, in cui gli intervenuti potranno chiedere maggiori informazioni ai responsabili dei progetti e/o esprimere testimonianze riguardo ad esperienze di partecipazione a iniziative Erasmus+.

Per conoscere tutti gli eventi: https://www.erasmusdays.eu/