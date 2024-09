Totò Schillaci, simbolo del Cep di Palermo. Il preside Giusto Catania: “Anima e riscatto del quartiere, sempre generoso con la scuola”

La morte di Totò Schillaci ha colpito l’intero Paese. Il campione della Nazionale ha segnato un’epoca ed è rimasto nella mente di tutti gli italiani. I funerali a Palermo hanno raccolto migliaia di persone che hanno voluto salutare per l’ultima volta quello che è stato un simbolo per tanti.

Qualche giorno fa abbiamo riportato la proposta del preside dell’istituto “Giuliana Saladino” Giusto Catania, di intitolare la palestra della scuola a Schillaci. Quest’ultimo, a ‘La Repubblica’, ha raccontato anche quello che è il quartiere dove nacque Schillaci e dove si trova anche la scuola Saladino:

“Il Cep è un quartiere in evoluzione, molto dinamico anche grazie al lavoro della nostra scuola e dell’associazione San Giovanni Apostolo, un quartiere che ha il verde, le scuole. Ma purtroppo le scuole sono diventate spazi occupati da senza casa, il verde è in degrado, i cassonetti sono bruciati, ha prevalso il degrado”.

Giusto Catania ricorda anche la proposta d’intitolazione della palestra a Totò Schillaci: “Il consiglio d’istituto farà la proposta, spetterà poi al Comune e al prefetto che per le personalità scomparse da meno di 10 anni esprime parere vincolante. Schillaci e la sua famiglia sono l’anima del quartiere, i suoi nipoti, i figli del fratello, sono nostri alunni. Totò è sempre stato generoso con la scuola e per noi è l’emblema del messaggio di riscatto sociale che vogliamo dare ai nostri ragazzi. Tutti lo abbiamo amato, nel ’90 dopo le vittorie della Nazionale corremmo in motorino fino alla casa di Totò, un simbolo che è rimasto sempre una persona semplice”.