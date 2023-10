Tragedia Mestre, minori tra le vittime. Valditara: “Grazie ai soccorritori che stanno operando sul luogo dell’evento”

Nella serata di ieri, 3 ottobre, si è verificato un gravissimo incidente nella zona di Mestre, nel veneziano: come riportano i principali media, tra cui RaiNews, un autobus si è ribaltato cadendo da un cavalcavia. Le vittime sono 21, tra cui due bambini – un neonato di pochi mesi, e un 12enne – e anche una ragazza minorenne.

Una strage di giovani

Molti sono anche i feriti, 15, i quattro più gravi sarebbero tutte persone maggiorenni ma comunque molto giovani, tra i 20 e i 30 anni. Tra loro 11 sono stati già identificati: 4 ucraini, 1 tedesco, 1 francese, 1 croato, 2 spagnoli e 2 austriaci. Ancora da chiarire le cause dell’incidente; al momento si pensa ad un malore del conducente, di 40 anni, una delle vittime.

Molte sono state le reazioni a questa vera e propria tragedia. Anche il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha scritto un messaggio di cordoglio. “Sono profondamente addolorato per il drammatico incidente avvenuto a Mestre. Le mie più sentite condoglianze ai familiari delle vittime di questa tragedia. Grazie ai soccorritori che stanno operando sul luogo dell’evento”, queste le sue parole.

Le reazioni dal mondo istituzionale

Tantissime le reazioni dal mondo della politica: “Un’immane tragedia ha colpito questa sera la nostra comunità – ha twittato Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia – Ho disposto da subito il lutto cittadino, in memoria delle numerose vittime che erano nell’autobus caduto. Una scena apocalittica, non ci sono parole”.

“Esprimo il più profondo cordoglio, mio personale e del governo tutto, per il grave incidente avvenuto a Mestre – ha scritto la premier Giorgia Meloni sui social – Il pensiero va alle vittime e ai loro familiari e amici”.

“Sto seguendo costantemente gli aggiornamenti del drammatico incidente di Mestre, dove un pullman è precipitato dal cavalcavia, finendo sulla linea ferroviaria. Una preghiera per le vittime e per chi sta lottando per la vita”, ha scritto il vicepremier Matteo Salvini. “Sono vicino alle famiglie delle vittime coinvolte nell’incidente a Mestre – il messaggio del ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani – Ringrazio forze dell’ordine, Vigili del Fuoco e operatori sanitari per i soccorsi immediati. Solidarietà alla città di Venezia e all’amministrazione comunale che ha già dichiarato il lutto cittadino”.

“Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha telefonato al sindaco di Venezia Brugnaro per esprimergli il suo cordoglio per la gravissima tragedia di Mestre che ha causato numerose vittime” così il profilo Twitter del Quirinale.