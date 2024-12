Transizione digitale, avviso PNRR per percorsi di formazione per il personale delle scuole paritarie: domande entro il 15 gennaio 2025

Transizione digitale, avviso PNRR per percorsi di formazione per il personale delle...

L’Avviso pubblico prot. n. 168719 del 20 novembre 2024 è rivolto alle scuole paritarie non commerciali del primo e del secondo ciclo per la presentazione di progetti per la realizzazione di percorsi di formazione per il personale scolastico sulla transizione digitale, a valere sull’investimento PNRR “Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico”.

Le attività potranno essere svolte anche in partenariato con università, centri di ricerca, enti e organismi di formazione specializzati nel settore dell’innovazione digitale e didattica delle scuole.

Gli enti gestori delle scuole paritarie non commerciali del primo e del secondo ciclo potranno presentare la propria candidatura sulla piattaforma ministeriale dedicata, “Futura PNRR”, alla voce “Gestione Progetti” entro le ore 15 del 15 gennaio 2025.

