Transizione ecologica, Floridia: “Lavoriamo per introdurre il mobility manager”

La sottosegretaria all’istruzione Barbara Floridia è stata ospite della terza e ultima giornata del Festival di Rai per il Sociale, la manifestazione organizzata in collaborazione con ASviS che si tiene a Spoleto. Diversi i temi legati alla transizione ecologica delle scuole:

“Vogliamo dare attenzione a una figura sorta molti anni fa ma mai introdotta nelle scuole, ovvero il mobility manager, una persona che dovrebbe avere i dati in tempo reale della popolazione scolastica. Il mobility manager deve avere chiaro il percorso che la popolazione scolastica effettua per andare a scuola. Stiamo lavorando per avere questi dati ed elaborare percorsi sostenibili e per gestire i flussi. Se so che il 40% della popolazione arriva da una parte della città chiederò al sindaco degli accorgimenti”.

“I ragazzi sono capaci di insegnare, non solo di imparare. La transizione passa dalla scuola. Servono parole e strumenti nuovi affinchè loro siano capaci. La rete delle scuole plastic free, delle scuole green e della mobilità sostenibile. Nel primo è previsto l’abbandono dell’uso della plastica. Le scuole green sono 800 e hanno cominciato a lavorare sulle mense e sugli orti biologici. Bisogna capire che si devono consumare i frutti quando è il loro periodo. Sulla mobilità sostenibile molte scuole creano il ciclobus o il pedibus. Il papà, accompagnando il figlio a scuola, dovrà fermarsi, scendere e accompagnarlo con la mano”.