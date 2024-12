Trasformazione digitale delle scuole, il Ministero propone la gamification per promuovere buone pratiche nei pagamenti digitali e l’utilizzo di SPID e CIE

La Direzione Generale per l’Innovazione Digitale, la Semplificazione e la Statistica ha avviato un’iniziativa di gamification per promuovere l’utilizzo delle piattaforme digitali pagoPA (tramite “Pago In Rete”), SPID e CIE nelle scuole, in linea con gli obiettivi delle misure PNRR 1.4.3 e 1.4.4.

Sensibilizzare all’uso di pagoPA

L’iniziativa ha come obiettivo quello di promuovere l’utilizzo di pagoPA attraverso il servizio centralizzato “Pago In Rete” del Ministero dell’Istruzione e del Merito, per migliorare la gestione finanziaria delle scuole e garantire:

Comunicazione chiara : le famiglie possono monitorare i pagamenti in modo semplice e ordinato.

: le famiglie possono monitorare i pagamenti in modo semplice e ordinato. Conformità normativa: favorisce il raggiungimento degli obiettivi PNRR relativi ai servizi notificabili.

Promuovere SPID e CIE come unico sistema di identificazione

Tramite l’iniziativa si vuole garantire un accesso sicuro e semplificato ai servizi scolastici (es. Registro Elettronico), eliminando le credenziali dedicate:

Accesso semplificato : utilizzo di un’unica identità digitale.

: utilizzo di un’unica identità digitale. Identificazione sicura: tutela della privacy e maggiore sicurezza.

Obiettivi della gamification

La gamification mira a incentivare comportamenti virtuosi da parte delle scuole, premiando l’utilizzo corretto delle categorie di pagamento, evitando l’uso di voci generiche come “Altro” e “Contributi vari”, il numero di accessi tramite SPID o CIE.

Meccanismo di premiazione

Badge digitali : assegnati alle scuole più virtuose.

: assegnati alle scuole più virtuose. Pubblicazione dei risultati: i badge saranno visibili nella sezione “Scuola In Chiaro” sulla piattaforma Unica e inviati via email per utilizzi autonomi.

Allegati

Per approfondire l’iniziativa, sono disponibili i seguenti documenti:

Allegato A : Dettagli sul funzionamento della gamification.

: Dettagli sul funzionamento della gamification. Allegato B : Vademecum sulla classificazione dei pagamenti.

: Vademecum sulla classificazione dei pagamenti. Allegato C : Infografica sulla gamification dei pagamenti.

: Infografica sulla gamification dei pagamenti. Allegato D: Infografica sulla gamification per SPID e CIE.

