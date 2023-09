Trasporti pubblici, a Roma gli under 19 viaggeranno quasi gratis: richiesto un contributo di 50 euro

Buone notizie per gli under 19 residenti a Roma. In vista dell’avvio dell’anno scolastico, il Comune lancerà infatti un’iniziativa che prevede la quasi gratuità degli abbonamenti ai mezzi di trasporto. Scriviamo “quasi” perché sarà previsto il pagamento di un costo di attivazione che, secondo le anticipazioni che stanno circolando in questi giorni, dovrebbe ammontare a 50 euro.

Questo importo servirà a coprire le spese per l’acquisto del materiale della card e per le procedure amministrative, di gestione e attivazione del servizio. L’obiettivo sarà comunque quello di ridurre questo costo e di estendere la gratuità anche agli universitari. La misura, infatti, ora interesserà i ragazzi tra gli 11 e i 19 anni.

Per questi, attualmente gli abbonamenti ATAC costano tra i tra i 130 e i 150 euro per Isee sotto i 20mila euro, e 250 euro oltre i 20mila.

“E’ una misura rivoluzionaria – ha sottolineato all’AGI Valeria Baglio, capogruppo del Pd nell’Assemblea capitolina – di grande impatto sociale e culturale, perché per la prima volta a Roma, anzi, per la prima volta in Italia, una città grande e popolosa come la Capitale, permette a 400mila ragazze e ragazzi romani di età compresa tra 11 e 19 anni di viaggiare gratis sul trasporto pubblico per tutto l’anno. Quest’anno, che per noi è di sperimentazione e monitoraggio della misura, per ottenere la gratuità annuale si dovrà versare un costo di attivazione del servizio che con Atac è stato fissato a 50 euro. Avremmo preferito che fosse inferiore, ma si tratta di un costo per l’acquisto materiale della card e per le procedure amministrative, di gestione e attivazione, che ci consente di avviare subito l’agevolazione – puntualizza – inoltre con la card i ragazzi avranno diritto a tutti gli sconti previsti dalle convenzioni degli abbonati Metrebus“.