Trasporto scolastico, bus e treni regionali gratuiti per gli studenti dell’Emilia-Romagna: domande entro il 18 dicembre

Trasporto scolastico, bus e treni regionali gratuiti per gli studenti dell’Emilia-Romagna: domande...

Confermata anche quest’anno “Salta su”, l’iniziativa della Regione che permette alle studentesse e agli studenti under 19 di viaggiare gratuitamente su bus e treni regionali per andare a scuola.

Confermati quindi gli abbonamenti annuali gratuiti per gli studenti residenti in Emilia-Romagna che frequentano le scuole elementari, medie, superiori e gli istituti di formazione professionale (anche se fuori dai confini regionali).

Agli studenti delle scuole superiori è richiesto l’ulteriore requisito dell’Isee familiare annuo fino a 30mila euro. Per gli under 14 l’ISEE non è invece richiesto.

Restano invariate le modalità e i requisiti per ottenere il titolo di viaggio per spostarsi a costo zero nel tragitto casa/scuola e ritorno, ma anche nel tempo libero lungo la stessa tratta.

Per presentare la domanda, è già attiva la piattaforma unica “Salta Su” https://regioneer.it/saltasu

L’accesso è solo online e si effettua con credenziali Spid e CIE. C’è tempo fino alle ore 14,00 del 18 dicembre 2024.

La piattaforma, selezionando l’indirizzo di partenza e quello di arrivo, permette di personalizzare l’abbonamento scegliendo le soluzioni: urbano, extraurbano su bus, ferroviario, integrato bus-treno. L’abbonamento personale annuale è valido dal 1^ settembre 2024 al 31 agosto 2025.