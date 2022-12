Trovato morto docente a Bari, gli studenti in lacrime: “era molto di più di un professore”

Una triste notizie si abbatte sulla comunità scolastica di Bari, il prof Paolo Avella, di soli 49 anni, è stato trovato morto nella sua abitazione nella mattina di giovedì 15 dicembre.

Colleghi, studenti e il resto del personale scolastico hanno saputo la notizia direttamente a scuola. Come scrive la Repubblica, infatti, la dirigente del liceo Orazio Flacco ha appeso il manifesto funebre davanti il portone: “Il più profondo cordoglio per la perdita di un luminoso e coesivo esempio di educatore”.

“I ragazzi piangevano nei corridoi, era una persona amata da tutti, anche da chi non era suo alunno” raccontano i colleghi davanti all’ingresso dell’istituto. Anche per la dirigente Maria Rosaria Clelia Gioncada è difficile trovare le parole per raccontare una tragedia che ha colpito tutti: “Aveva un sorriso e una bella parola per tutti, perderlo così all’improvviso fa veramente male. Era un vero modello di docente inclusivo, che sapeva sempre dare un’altra possibilità ai ragazzi”. E così, in un sistema scolastico che etichetta i ragazzi solo per i voti, Avella era andato controcorrente, cercando di capirne intanto i bisogni. “Non metteva praticamente mai un brutto voto – spiega la dirigente – perché riusciva sempre a capirne i bisogni. Era molto più di un docente per loro”.

“Da rappresentante d’istituto e caporedattore del giornale liceale tanti sono stati i momenti di riflessione e di lavoro condivisi – il ricordo affidato ai social da un suo alunno – Non dimenticherò mai come il professore sia stato il primo a credere nel progetto di rinascita della Fenice del Flacco. Tra quelle imponenti mura è sempre stato un riferimento per tutti, alunni e non. Buon viaggio professore”.

“Amava tantissimo i ragazzi – raccontano altri studenti – e non a caso era sempre lui a voler organizzare gli incontri di orientamento per le future iscrizioni. Proprio qualche giorno fa era stato a Mola, sua città natale”.

“Ora è difficile pensare al futuro, dopo una tragedia come questa – conclude la preside – ma siamo certi di voler organizzare un evento per poter ricordare in qualche modo che grande persona era Paolo Avella”.