Tutor coordinatori dei corsi abilitanti, ecco il decreto per esoneri e semiesoneri

Il Ministero ha pubblicato il Decreto per la determinazione del contingente del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado necessario per lo svolgimento dei compiti tutoriali per l’a.s. 2024/25.

Si tratta del Decreto Ministeriale n. 243 del 3 dicembre 2024, con la quale MEF, MUR e MIM comunicano il contingente

massimo complessivo su base regionale di utilizzazioni del personale docente di scuola secondaria di primo e secondo grado da collocare in posizione di esonero o semiesonero fino al massimo del 50% dall’insegnamento per lo svolgimento dell’incarico di tutor coordinatore presso i Centri multidisciplinari individuati ai sensi dell’articolo 2-bis, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

Il contingente complessivo di utilizzazioni è determinato in un massimo di 1.519 unità di esoneri totali o in un massimo di 3.038 unità di semiesoneri fino al 50% dall’insegnamento.