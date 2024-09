Tutor sportivi nelle scuole, opportunità per diplomati ISEF e laureati in Scienze Motorie. Possono candidarsi anche gli studenti che discuteranno la tesi entro marzo 2025. Esclusi i supplenti a tempo pieno

Tutor sportivi nelle scuole, opportunità per diplomati ISEF e laureati in Scienze...

Sono aperte le candidature per diventare tutor sportivo nelle scuole nell’ambito del progetto di Sport e Salute “Scuola Attiva Kids”. Il termine ultimo è fissato al 16 ottobre 2024.

In cosa consiste il progetto

Il Progetto è rivolto a tutte le classi di scuola primaria delle istituzioni scolastiche statali e paritarie e ha l’obiettivo di valorizzare l’educazione fisica e sportiva nella scuola primaria per le sue valenze formative, per la promozione di stili di vita corretti e salutari e per l’inclusione sociale.

Per l’anno scolastico 2024/2025, il Progetto presenta le seguenti caratteristiche:

per le classi 2ᵉ e 3ᵉ delle scuole primarie (scuole statali e paritarie):

un’ora a settimana di orientamento motorio–sportivo tenuta dal Tutor, in compresenza con il docente titolare della classe, secondo il calendario presente nella piattaforma di Progetto. La seconda ora settimanale di insegnamento dell’Educazione motoria sarà impartita dall’insegnante titolare della classe in continuità didattica con l’attività del Tutor garantendo 2 ore settimanali.

per le classi, dalla 1ª alla 5ª delle scuole primarie (scuole statali e paritarie):

incontri/webinar di formazione e kit didattico per gli insegnanti;

attività finalizzate ad ampliare il tempo attivo degli alunni, quali le “Pause attive” da fare in classe o in cortile e attività motoria da svolgere a casa o all’aperto insieme alla famiglia in orario e spazi extrascolastici;

realizzazione della campagna informativa “AttiviAMOci”;

partecipazione su base volontaria della scuola, alle Giornate del Benessere;

realizzazione delle Feste di fine anno scolastico.

Chi può presentare domanda

Possono presentare la domanda di partecipazione i candidati che siano in possesso, alla data di presentazione delle domande di partecipazione, dei seguenti requisiti:

1) un titolo di studio tra quelli di seguito indicati:

diploma di Educazione Fisica rilasciato dagli ISEF;

laurea in Scienze Motorie dell’ordinamento previgente (CL33);

laurea in Scienze Motorie dell’ordinamento vigente (L22);

laurea quadriennale in Scienze Motorie e Sportive dell’ordinamento previgente;

laurea Magistrale Scienze della Formazione Primaria a ciclo unico (LM 85bis) e laurea Magistrale in Scienze Motorie Sportive (LM 67; LM 68; LM 47) acquisite come seconda laurea;

2) tesseramento, avente validità alla data di invio della candidatura e per tutto il periodo di durata del contratto di lavoro sportivo. I destinatari dell’Avviso possono essere tutti i soggetti tesserati – ossia soggetti che risultano individuati all’interno dell’ordinamento sportivo – con un Organismo sportivo riconosciuto dal CONI e dal CIP, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo atleti, tecnici, dirigenti, direttori di gara, nonché ogni altra figura riconosciuta dai regolamenti tecnici degli Organismi Sportivi.

Possono partecipare anche i titolari di partita IVA.

Opportunità anche per gli studenti

Possono presentare la propria candidatura anche gli studenti dei corsi di laurea di Scienze Motorie che discuteranno la tesi di laurea entro marzo 2025. Per laurea di Scienze Motorie si intende il requisito minimo di accesso alla candidatura, quindi Laurea triennale in scienze motorie. Tali candidati avranno 1 punto nell’elenco graduato e saranno presi in esame per la partecipazione al progetto solo qualora non vi sia disponibilità di candidati in possesso di laurea. Per tali candidati la contrattualizzazione e quindi l’inizio dell’attività nelle scuole è subordinata all’effettivo conseguimento del titolo di laurea.

I supplenti a tempo pieno non possono candidarsi

Non potranno aderire al progetto coloro che hanno un contratto di lavoro per supplenza annuale a tempo pieno: se un candidato ha una supplenza annuale di 18 ore presso una scuola secondaria, è incompatibile. Se il candidato ha una supplenza annuale di 18 ore nella scuola primaria potrà candidarsi (il limite massimo di ore per coloro che hanno una supplenza nella scuola primaria è fissato a 22 ore).