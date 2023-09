Tutti a scuola 2023, Alfa: “grazie al latino ho imparato a rappare”

Il rapper Alfa è intervenuto all’inaugurazione dell’anno scolastico 2023/24 durante l’evento Tutti a Scuola, in diretta su RaiUno. E proprio mentre i conduttori hanno presentato il giovane, hanno anche raccontato di come ha imparato a rappare meglio grazie alla letteratura latina. Dopo l’esibizione Alfa ha detto: “Al di là del rap per fare il musicista bisogna studiare. Avevo una prof di latino che ci faceva imparare Virgilio a memoria, so rappare adesso grazie a lei. Inizierò quest’anno studiando fisarmonica. Voglio ampliare i miei studi”.

Gli ospiti vip

Alla manifestazione, realizzata grazie alla collaborazione tra ministero dell’Istruzione e del Merito e RAI, interverranno artisti come il cantante Alfa, l’attore Nicolò Galasso e il gruppo musicale “The Kolors”. Il Maestro Leonardo De Amicis dirigerà l’Orchestra Sinfonica delle Scuole Marchigiane e un coro composto dagli allievi delle Scuole militari “Nunziatella” di Napoli, “Pietro Teulié” di Milano, “Francesco Morosini” di Venezia, “Giulio Douhet” di Firenze e da studenti del “Saffi-Alberti”.

L’evento, che prevede il saluto del ministro Valditara, potrà essere seguito in diretta tv su Rai Uno e sui canali social del Ministero dell’Istruzione e del Merito, tramite l’hashtag #TuttiAScuola. Concluderà la cerimonia l’intervento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.