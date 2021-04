Tutti a scuola dal 10 maggio, forse anche dal 3, per “regalare” agli studenti un mese in classe [VIDEO]

Tutti a scuola dal 10 maggio, forse anche dal 3, per “regalare”...

Da alcuni giorni, l’80% degli studenti di tutta Italia sta frequentando in presenza, ma la maggioranza di Governo vorrebbe portare tutti in classe.

Lo hanno scritto in una mozione i capigruppo della Commissione Cultura della Camera nei giorni scorsi.

La mozione propone un lungo elenco di richieste indirizzate al Governo e finalizzate a sostenere la riapertura, a partire dalla vaccinazione di tutto il personale scolastico.

Ma c’è anche il tema di attivare modalità di recupero e consolidamento degli apprendimenti anche al fine di recuperare i gap formativi.

In questi giorni si sono susseguite le dichiarazioni di esponenti del Governo e di tanti altri (politici ma anche esperti) sul tema: c’è ovviamente il desiderio di far tornare a scuola gli alunni, ma anche la consapevolezza dei rischi ancora presenti.

Di tutto questo e delle possibili date per il rientro si parla nel video odierno.

