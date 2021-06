Tutti in cattedra al 1° settembre: ecco il piano d’azione del Ministero

Il calendario degli adempimenti propedeutici per l’apertura dell’anno scolastico 21/22 va avanti a ritmo serrato, secondo l’orientamento del Governo Draghi, per avere tutti gli insegnanti a tempo indeterminato e determinato in cattedra già il primo settembre.



Il 7 giugno sono stati pubblicati i trasferimenti e i passaggi di cattedra e di ruolo provinciali e interprovinciali, intanto si sta procedendo per errori materiali a rettifiche con decreti da parte dei competenti ambiti territoriali.

Dal 15 giugno e fino al 5 luglio si stanno presentando le domande di Utilizzazioni e di Assegnazioni provvisorie provinciali e interprovinciali per l’a.s. 21/22, in pari data i docenti titolari su COE possono presentare domanda di riarticolazione della cattedra.

Le operazioni di Utilizzazione e Assegnazione provvisoria saranno effettuate su Organico di Fatto.

A partire da 15 luglio potrebbero essere pubblicati i movimenti relativi alle Utilizzazioni e alle Assegnazioni Provvisorie provinciali e interprovinciali, sono possibili reclami e successivi decreti di rettifica in autotutela per errori materiali.

Intanto dovrà essere individuato con decreto interministeriale il numero dei posti destinato ai contratti a tempo indeterminato per l’a.s. 21/22 da effettuare dalle graduatorie regionali dei Concorsi e dalle graduatorie provinciali GAE, il cosiddetto contingente sarà ripartito tra province, per tipologie di posti e per classi di concorso.

Alcuni USR hanno già programmato queste operazioni entro il 31 luglio.

Noi crediamo che le immissioni in ruolo potrebbero avvenire tra l’ultima settimana di luglio e la prima di agosto, ovviamente dipenderà dagli UUSSRR e dagli AATT

Le operazioni di immissioni in ruolo saranno effettuate su organico di diritto.

Ai neo immessi in ruolo sarà data una sede definitiva e su tale sede essi vi rimarranno per tre anni di effettivo servizio senza la possibilità di presentare domanda di trasferimento, di utilizzazione e di assegnazione provvisoria ai sensi della legge 159/2019 come modificato dal DL 73/ 2021

Nelle due ultime settimane di agosto si dovrebbe infine procedere all’attribuzione delle supplenze annuali al 31 agosto o alle supplenze temporanee con durata annuale al 30 giugno, da GAE, da GPS di prima fascia e da GPS di seconda fascia con decorrenza giuridica ed economica 1.9.2021.

L’attribuzione delle supplenze è effettuata sui posti ancora vacanti e disponibili (Organico di diritto) o solo disponibili (Organico di fatto) dopo le operazioni precedenti.



Il primo settembre ci sarà la presa di servizio per i docenti che hanno ottenuto il trasferimento, il passaggio di cattedra e di ruolo anche nella stessa scuola, l’utilizzazione, l’assegnazione provvisoria, la supplenza annuali al 31 luglio o al 30 giugno.

Secondo le date stabilite dai collegi dei docenti, saranno calendarizzate tutte le attività funzionali all’insegnamento di avvio anno (Collegi, consigli di classe, riunioni di dipartimento, ecc…), le attività di formazione, le attività di insegnamento di recupero e approfondimento di cui al DL 73/2021.