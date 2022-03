Ucraina, l’appello dei docenti di Kiev: distrutte 280 scuole, didattica sospesa in tutto il Paese, oltre 4 mln di scolari senza istruzione

Ucraina, l’appello dei docenti di Kiev: distrutte 280 scuole, didattica sospesa in...

Riceviamo e ripubblichiamo l’articolo di Carlo Mazzone, che a sua volta raccoglie il vibrante appello dei docenti ucraini alla comunità italiana.

“Nel settembre dello scorso anno, l’organizzazione del Global Teacher Prize ucraino mi ha fatto l’onore di invitarmi quale giurato agli eventi finali di questa importante manifestazione. È stata un’occasione unica per poter vivere, per circa una settimana, con i colleghi docenti ucraini apprezzandone l’umanità e la straordinaria passione come comunità educante.

Ho vissuto per giorni nella loro quotidianità potendo visitare sia la capitale Kiev che altre località dell’Ucraina centrale quale, ad esempio, Poltava. Ho stretto così dei forti legami che mi fanno partecipare in maniera diretta e costante alle loro attuali indicibili sofferenze.

Ho quindi sentito assolutamente doveroso, anche in relazione al mio ruolo di ambasciatore del Global Teacher Prize, raccogliere il grido di disperazione e rabbia che arriva da quelle terre martoriate e impegnarmi a far sì che la loro voce possa arrivare fino a noi affinché tutti insieme si possa ritrovare la pace, unica soluzione possibile a qualsiasi controversia tra i popoli”.

Testamento dei docenti e degli educatori ucraini



“Cara comunità italiana, amici, famiglia! È così che ci rivolgiamo a voi perché l’Ucraina, in quanto Stato europeo, condivide i valori democratici della pace, del progresso e del futuro.

La nazione ucraina, rappresentata dalla comunità educante, si rivolge a voi. Ascoltateci e sosteneteci. Siamo convinti che voi siate una grande forza che può lavorare con noi per difendere i valori della libertà e il diritto di ogni Stato a scegliere la propria strada verso un futuro di successo e pacifico.

Oggi è il 17° giorno di una guerra su vasta scala. Le truppe russe hanno invaso l’Ucraina indipendente. I combattimenti continuano. Siamo una nazione politica, i cui cittadini, indipendentemente dall’origine etnica, sono consapevoli della minaccia dell’aggressore e amano la loro nativa Ucraina. Ogni giorno il mondo vede l’eroismo e l’unità della nazione ucraina e come le Forze Armate dell’Ucraina, la difesa territoriale, ogni cittadino contribuiscono alla vittoria congiunta nella lotta contro l’invasore. Vinceremo; stiamo già vincendo!

Stiamo combattendo e lotteremo per l’Ucraina, per il diritto di essere chiamati con orgoglio ucraini e di vivere in una famiglia democratica paritaria, celebrando i nostri 30 anni di indipendenza, la nostra lingua, cultura, tradizioni politiche e sociali uniche e condividendo i valori del mondo civile.

Ma ora la nostra normalità è distrutta. La Russia è un aggressore, un invasore, che disprezza i valori umani e distrugge la cosa più preziosa: la vita. La vita non ha prezzo. Dato da Dio. Le truppe russe stanno uccidendo, terrorizzando e torturando i civili ucraini in modo disumano. La loro forte artiglieria e i loro aerei stanno bombardando civili, quartieri pacifici, istituzioni educative, ospedali, istituzioni culturali, musei, monumenti storici e nazionali. Due giorni fa hanno attaccato un ospedale per la maternità, un luogo dove inizia la vita. È un crimine non solo contro gli ucraini. È un crimine contro l’umanità.

La manipolazione e la malizia degli invasori non conoscono limiti. Non seguono nessuna norma morale, nessuna regola di guerra. La loro menzogna nell’ambito mediatico testimonia lo sterminio deliberato e pianificato degli ucraini come nazione. Questo è genocidio. Vogliono sterminare noi ucraini perché siamo ucraini.

Queste sono le foto di questa terribile guerra. Morte, distruzione, lacrime, sangue. Questo è ciò che proiettili, bombe e razzi russi portano agli ucraini. Pensate ai numeri orribili delle conseguenze delle ostilità deliberate contro i civili.

Dall’inizio delle ostilità russe in Ucraina, sono morti 41 bambini e 76 sono rimasti feriti. L’esercito russo ha ucciso più civili che combattenti.

Gli invasori hanno distrutto 280 scuole. Nella sola Kharkiv, hanno bombardato 23 asili e 25 scuole. Le attività didattiche sono state sospese in tutta l’Ucraina. Ciò significa che più di 4,2 milioni di scolari e 1,5 milioni di studenti rimangono ora senza istruzione.

Due milioni di persone sono già fuggite dall’Ucraina durante la guerra, più di un milione sono bambini. Le famiglie sono distrutte. È probabile che non torneranno in Ucraina e non diventeranno una risorsa intellettuale ed economica per il nostro sviluppo e la nostra ripresa.

La Russia attacca non solo il nostro presente ma anche il nostro futuro.

Chiediamo alla comunità italiana, guidata da stimate autorità, di difendere i valori democratici che aiutano a costruire un mondo globale di stati pacifici e liberi. Dopotutto, umanesimo e diritti umani sono i principi su cui si basa la vita della comunità mondiale. Sono fondamentali per ogni persona, come l’aria, l’acqua, come la vita.

Questo è ciò che ci rende esseri umani e membri uguali della società democratica mondiale. L’uomo è nato per creare, e questa è l’essenza del principio umanistico del mondo. Creare un futuro buono e sicuro è il piano di Dio. E l’aggressore, la Russia, sta facendo del suo meglio per distruggerla. C’è la Verità e Dio dalla nostra parte; c’è male e odio dalla loro.

Vogliamo la pace nel nostro stato indipendente. Vogliamo che l’aggressore – la Federazione Russa – fermi la guerra sul nostro territorio e ritiri le truppe. Proteggiamo noi stessi e i valori europei dall’oscurità e dall’illegalità della Federazione Russa.

Siamo sinceramente grati per l’aiuto già fornito. Lo sentiamo. È anche il contributo delle democrazie alla vittoria sul male. Sì, il male globale, poiché la Federazione Russa viola tutte le leggi internazionali in Ucraina e potenzialmente minaccia l’intera comunità mondiale. Vi chiediamo di continuare a sostenerci in vari modi.

Può essere un aiuto umanitario a chi è costretto a lasciare le proprie case e ad andare all’estero. A quelli sull’orlo di una catastrofe umanitaria che non possono lasciare la zona di guerra a causa dei vili bombardamenti dei corridoi umanitari da parte delle truppe russe. Dimostrare solidarietà al nostro Stato organizzando eventi di massa a sostegno degli ucraini. Nella vita di tutti i giorni, boicottano le merci prodotte nella Federazione Russa, il paese aggressore. Cercate il continuo sostegno del vostro governo per le sanzioni economiche, a dimostrazione della solidarietà delle democrazie.

Siamo forti; noi siamo uno; siamo invincibili! Proteggiamo i nostri valori condivisi! Difendiamo la democrazia! Salviamo la vita del presente e la pace delle generazioni future! Gloria all’Ucraina! Gloria agli eroi!

Kiev, 11 marzo 2022″.