Ufficio scolastico Lazio: proteste dei sindacati, ma in questi giorni arriva il nuovo direttore generale Anna Paola Sabatini

E’ Anna Paola Sabatini il nuovo direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale del Lazio: lo ha deciso in queste ore il Ministero che, in questo modo, mette a tacere le polemiche e le proteste di questi ultimi giorni.

I sindacati della scuola hanno evidenziato in particolare i molteplici problemi legati soprattutto alle assunzioni in ruolo da GAE e da GM.

“Sin dalla fase I di scelta della provincia degli aspiranti al ruolo sulla base dei contingenti autorizzati dal Mef – scrivono i sindacati in un comunicato di queste ore – abbiamo assistito a rocamboleschi annullamenti delle procedure per infanzia e primaria posto comune e ricalcoli dei contingenti assunzionali per talune classi di concorso subito dopo l’individuazione degli immessi in ruolo su provincia. Centinaia di aspiranti appesi al filo del fato, in quanto nei decreti di riparto dei contingenti pubblicati non vi è il numero dei posti suddivisi nelle varie Graduatorie di Merito e per il concorso straordinario bis”. “Questi cambi di procedura – aggiungono – stanno creando naturalmente uno stato d’ansia degli aspiranti al ruolo che, complice anche il gran caldo che sta interessando la Regione, sta rendendo molto complicato anche l’assistenza alle iscritte e agli iscritti al sindacato”.

Nei prossimi giorni Anna Paola Sabatini lascerà la direzione del Molise, dove è in servizio dal 2015, e prenderà pieno “possesso” dell’Ufficio di Roma, dovendo subito mettersi al lavoro per cercare di affrontare e risolvere le emergenze più immediate.

Laureata in Scienze dell’educazione e in Giurisprudenza era diventata dirigente dell’Istituto comprensivo di San Salvo di Chieti nel 2013/14. Poco dopo era stata nominata direttore generale del Molise.

Vanta importanti pubblicazioni di carattere scientifico ed è docente di “Diritto pubblico e legislazione delle istituzioni educative” alla Università Lumsa di Roma.