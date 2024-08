Uil Scuola: allontanati dalle forze dell’ordine i rappresentanti; Bombardieri: “Non è condotta antisindacale ma violazione della Costituzione”

La vicenda dell’incontro di informativa sindacale dal quale è stato escluso il rappresentante della Uil, allontanato persino dalle forze dell’ordine, si sta aggravando: è di poche ore una dichiarazione del segretario generale della confederazione Pier Paolo Bombardieri che usa toni più che accesi: “Parlare di condotta antisindacale è riduttivo: qui siamo di fronte a un atto perpetrato in spregio ai diritti garantiti dalla nostra Costituzione. E che ciò sia accaduto in occasione di un incontro in un ministero della Repubblica è inaudito, gravissimo e inquietante”.

“La Uil Scuola Rua – aggiunge Bombardieri – era stata convocata per un altro incontro informativo già la settimana scorsa, con lettera firmata dal ministro Valditara, che, peraltro, non aveva ad oggetto aspetti connessi al contratto, bensì un’informativa su questioni organizzative. Inoltre la rappresentatività della Uil Scuola Rua è fuori discussione, certificata per legge dai risultati delle elezioni delle Rsu, e il dirigente sindacale, allontanato con l’intervento delle forze dell’ordine, è un rappresentante nazionale, di recente, eletto anche al Consiglio superiore della pubblica istruzione, come unico difensore sindacale del personale ATA”.

“Insomma – ha sottolineato il leader della Uil – democrazia, libertà, partecipazione, difesa dei diritti e degli interessi delle lavoratrici e dei lavoratori, tutto è stato messo in discussione da un atto non solo illegittimo, ma allarmante dal punto di vista politico e istituzionale”.

Nella giornata di ieri il segretario generale di Uil Scuola Giuseppe D’Aprile aveva subito protestato: “Oggi non è stato permesso al nostro Dirigente sindacale, Pasquale Raimondo, di partecipare a una riunione informativa presso il MIM. Come se non bastasse, è stato accompagnato all’uscita con l’ausilio delle forze dell’ordine”.

“Tale esclusione – ha spiegato D’Aprile – è stata disposta a causa e per effetto della nuova formulazione degli artt. 5 e 6 del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019/2021 che hanno circoscritto, e dunque limitato, rispettivamente l’informazione e il confronto ai soli soggetti titolari di contrattazione integrativa, ovvero le Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL di settore”.

Va precisato che la riunione era stata convocata n modalità mista, e cioè sia in videoconferenza sia in presenza, la nota era stata trasmessa a tutti i sindacati firmatari del CCNL del comparto e riguardava un incontro in cui il Ministero ha informato i partecipanti su nomine in ruolo del personale ATA, modello di incarico di direzione DSGA e assunzioni a tempo indeterminato del personale educativo.