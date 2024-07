Uil Scuola parteciperà al tavolo delle contrattazioni sindacali? La sentenza del Tribunale di Roma e la nota dell’Aran

Il tribunale di Roma ha accolto il ricorso dei sindacati firmatari del CCNL dell’Aran e del MIM contro la sentenza dello scorso 29 aprile, con ordinanza n. 51020/2024 circa la possibilità da parte di Uil Scuola Rua di partecipare al tavolo delle contrattazioni sindacali.

A renderlo noto una comunicazione dell’Aran del presidente Antonio Naddeo.

“Il Tribunale di Roma ha accolto il reclamo proposto da ministero dell’Istruzione e del Merito, Aran e sindacati, revocando l’ordinanza n. 51020/2024, emessa dal medesimo tribunale lo scorso 29 aprile, con riguardo a un ricorso promosso dalla Federazione Uil Scuola Rua. Il sindacato in parola, pertanto, allo stato non ha titolo a partecipare alle relazioni sindacali a livello di amministrazione in quanto non firmataria del Ccnl 18 gennaio 2024″.

LA SENTENZA