Ultimi giorni per beneficiare dei finanziamenti per la didattica digitale: c’è tempo solo fino al 30 Settembre!

Ultimi giorni per beneficiare dei finanziamenti per la didattica digitale: c’è tempo...

Abbiamo parlato nelle scorse settimane dei fondi stanziati dal decreto rilancio per favorire la didattica digitale, indicando alcuni esempi di cosa è possibile acquistare:



dispositivi digitali e di connettività per gli studenti meno abbienti (le classiche Sim Dati con Tablet o WebPocket)

servizi di formazione e aggiornamento del personale, con riferimento all’adozione della didattica a distanza;

licenze software.

MA ATTENZIONE: per beneficiare dei finanziamenti pubblici, le scuole devono completare le procedure di affidamento entro il 30 Settembre 2020!

L’offerta completa di WindTre per la didattica digitale

La Top Quality Network di WindTre consente un utilizzo efficace e sicuro dei programmi didattici, mettendo a disposizione delle scuole, degli insegnanti e degli studenti, soluzioni complete composte da connettività mobile e fissa, device, software per le videolezioni e formazione, il tutto per assicurare il pieno utilizzo delle piattaforme e della didattica digitale.

Gli Ordini di Acquisto, che sono completamente personalizzabili, vengono finalizzati dalle scuole tramite il portale MePa con l’ausilio di un consulente WindTre dedicato.

Mancano davvero pochi giorni alla scadenza del 30 Settembre, per cui è importante muoversi per tempo per beneficiare dei finanziamenti pubblici!

I dirigenti scolastici oppure le figure competenti possono compilare il form qui per richiedere una consulenza personalizzata, rapida e gratuita.

PUBBLIREDAZIONALE