Ultimo giorno di scuola, festa con i fumogeni: studenti intossicati e aule invase dal fumo

Oggi, 8 giugno, come abbiamo scritto, secondo il calendario scolastico, è l’ultimo giorno di scuola per gli studenti della Lombardia. Alcuni studenti di un liceo scientifico di Milano hanno deciso di festeggiare in un modo alquanto esagerato, finendo per essere intossicati.

Tutto è accaduto intorno alle 10.30, come riportato dall’agenzia regionale di emergenza urgenza. Alcuni studenti, secondo quanto appreso da MilanoToday, avrebbero acceso dei fumogeni al terzo piano dell’edificio causando una densa nube di fumo che ha intossicato alcuni di loro.

La struttura è stata evacuata

Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 e i vigili del fuoco del comando provinciale con alcune autopompe. La struttura è stata evacuata e i sanitari hanno prestato soccorso ai giovani che presentavano leggeri problemi respiratori. I pompieri, invece, hanno arieggiato la struttura utilizzando dei motoventilatori. Sul posto anche i carabinieri del nucleo radiomobile per gli accertamenti del caso.